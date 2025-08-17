Около 30% от всички разходи на българите отиват за храна

Българите ядат повече зеленчуци, плодове, месо и кисело мляко, но по-малко сирене. Това сочат най-новите данни на Националния статистически институт за бюджетите на домакинствата и тяхното потребление през второто тримесечие на 2025 г. в сравнение със същия период на миналата година. Малко над 30 процента от всички разходи на едно лице от домакинството са за храна и безалкохолни напитки.

През второто тримесечие на 2025 г. в сравнение със същия период на миналата година има най-голямо увеличение в потреблението на зеленчуци - средно с 800 грама на човек, и то достига 21 килограма. Има увеличение с близо половин килограм при плодовете до почти 12 килограма и половина на човек, на месото - също с над половин килограм, както и на кисело мляко, но намаление има при потреблението на сирене с около двеста грама, както и на олио.

Без промяна остава потреблението на месни произведения и картофи. От националната статистика уточняват, че потреблението средно на лице от домакинството представлява количествата консумирани хранителни продукти и напитки при домашни условия, които не включват консумацията в заведения за обществено хранене. Тримесечният общ разход средно на лице от домакинство през второто тримесечие на 2025 г. е малко над 3150 лева и се увеличава с почти 12 процента спрямо същия период на предходната година, пише БНР.

След разходите за храна с най-голям дял от 16 процента от всички харчове са тези за данъци и осигуровки, а 11 процента за транспорт и съобщения. За една година разходите като абсолютни стойности по пера показват, че те нарастват от 835 на 951 лева за храна и безалкохолни, а за алкохол и цигари се увеличават от 109 на 130 лева. За жилище - вода, ток, отопление, обзавеждане и поддържане на дома,разходите се увеличават от 397 на 463 лева на човек.

Междувременно данни на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) сочат, че цените на основни хранителни продукти продължават да се повишават и тази седмица, а тези на повечето плодове и зеленчуци на борсите у нас поевтиняват, съобщава БТА.

Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се покачва, макар и минимално. Тази седмица той се повиши с 0,45 процента до 2,226 пункта. Миналата седмица ИТЦ беше на ниво от 2,225 пункта. Базовото равнище на ИТЦ - 1,000 пункта, е от 2005 година.

Най-голямото поскъпване при зеленчуците, наблюдавани от ДКСБТ, тази седмица е при краставиците - с 22,72 на сто до 2,15 лева за килограм, а най-голямо поевтиняване - при зелените чушки, които са с 13,61 на сто надолу до 1,93 лева за килограм. При червените чушки разликата не е толкова драстична и те са с 3,63 на сто по-евтини, като се търгуват по 2,76 лева за килограм. По-ниска е цената също на зрелия лук кромид - с 10,65 на сто до 1,04 лева за килограм. Разликата при зелето е 6,05 на сто надолу и се продава по 0,90 лева за килограм. По-евтини са също картофите - с 4,62 на сто до 0,99 лева за килограм, доматите - с 9,47 на сто до 2,47 лева за килограм, и морковите - с 5,41 на сто до 1,19 лева за килограм.

При плодовете най-много поевтиняват кайсиите - с 6,59 на сто до 3,83 лева за килограм. Продължава поскъпването на лимоните, които тази седмица са с 6,26 на сто нагоре до 4,38 за килограм. Ябълките поевтиняват 0,79 на сто до 2,76 лева за килограм. Цената на прасковите пада с 4,92 на сто до 3,63 лева за килограм. Дините поевтиняват с 3,23 на сто до 0,66 лева за килограм.

Цената на кравето сирене се повишава с 0,95 на сто до 11,74 лева за килограм, докато тази на кашкавала тип "Витоша" намалява с 1,08 на сто до 17,57 лева за килограм. Киселото мляко (3 и над 3 процента масленост) е с 3,28 на сто нагоре и се продава по 1,45 лева за кофичка от 400 гр., а прясното мляко - с 0,43 на сто надолу до 2,32 лева за литър. Цената на кравето масло (пакетче от 125 грама) се вдига с 1,11 на сто и се предлага по 3,09 лева за брой.

Замразеното пилешко месо поевтинява с 0,84 на сто до 6,88 лева за килограм, а яйцата (размер М) поскъпват с 1,12 на сто до 0,36 лева за брой на едро.

Цената на ориза отстъпва с 2,98 на сто до 3,26 лева за килограм, а тази на брашното тип 500 добавя 2,90 на сто до 1,56 лева за килограм. Олиото поскъпва тази седмица - с 4,53 на сто до 3,23 на лева за литър. Надолу е цената на захарта - с 0,66 на сто до 1,81 лева за килограм. Зрелият фасул поскъпва - с 0,58 на сто до 4,19 лева за килограм, а лещата - с 0,95 а сто до 4,24 лева за килограм.