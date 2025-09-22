Трябва ли ЕС да се плаши от украинските "фермери с картечница"?

58-годиншният Олександър Хордиенко е една от жертвите на руските fpv-дронове, които атакуват автомобили в Херсонска област. Прозвището му е "фермерът с картечницата", която заедно с устройства за радиоелектронна борба, е използвал, за да защити работещите на нивите му от дронове. Заедно със свои колеги е разминирал своята ферма с големина от 10 000 декара от мини и е разширявал зоната, която може да обработва.

Хордиенко е доказателство за Европа, че украинските фермери не са единствено познатите олигарси, които контролират огромни земеделски площи. Големите стопанства и плодородният чернозем позволяват по-конкурентни цени и са разглеждани като сериозна заплаха от европейските фермери, пише Politico. Украйна отдавна е позната като "житницата на Европа", а днес продукцията - пшеница, слънчоглед, млечни продукти, продължава да е по-евтина, дори и когато земеделските площи са ограничени,а реколтата - под заплаха от обстрел.

Това е познатият образ на украинските земеделски компании - Kernel, "Укрлендфармінг", птицефермата МХП и т.н., с капацитет спокойно да се конкурират със земеделските гиганти от Бразилия или Аржентина. След три години и половина война те още са глобални играчи - десетина от тях доминират в износа на селскостопански стоки. Именно те плашат европейските си колеги, макар че изнасят продукцията си извън Европа, и определят наложените им ограничения и квоти като "политика, а не икономика".

Картината обаче е много по-сложна

Ситуацията обаче е много по-сложна и секторът не е само олигарси и корупционни скандали. В Украйна има още и хиляди средни и малки (за територията на Украйна, но не и за ЕС) компании, както и милиони семейни ферми, които продължават да обработват земите дори и през войната. На тях им се налага да се борят с мини и дронове, но, както на всичките им колеги в Европа и по света, и със сушата, лихвите по кредитите на банките и цените на торовете.

Семейните ферми често управляват площи от по 500-1000 декара, изнасят продукцията си на местните пазари и поддържат местната икономика. По данни на статистиката 4 млн. домакинства обработват 60 млн. декара, или средно по 10-20 декара на семейство. Като площ не е съществено, но обединени тези фермери осигуряват към 95% от картофите на украинския пазар, повечето плодове и зеленчуи и три четвърти от млечните продукти. Всъщност именно те осигуряват селскостопанската продукция за вътрешния пазар и гарантират изхранването на населението.

Селскостопанският сектор е една от най-чувствителните теми, която ще се отвори при преговорите на Киев за членство в ЕС. Срещу него вече се обяви европейското земеделско лоби, а националните правителства (основно на съседните държави Румъния, Полша, Унгария, както и на другите държави в Източна Европа). Според оценките на Европейската комисия и Европейския парламент Украйна вече е готова да отвори първите преговорни глави, изпълнявайки критериите, макар че подаде молба за членство в началото на март 2022 година.

Войната, окупираните пристанища и атаките по пристанищната инфраструктура обаче правят земеделските стопани устойчиви и адаптивни. Сега вместо суровини, те започват да предлагат на пазара крайни продукти - слънчогледово олио, вместо слънчоглед или консерви, вместо плодове и зеленчуци.