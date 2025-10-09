IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна

Само за ден КЗП установи 83 нарушения на Закона за еврото

70 големи търговци не са са публикували на интернет страниците си данни за цените на продукти от голямата потребителска кошница

21:21 | 09.10.25 г.
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: Pixabay
Снимка: Pixabay

При извършените 125 броя проверки във физически обекти Комисията за защита на потребителите установи 13 броя нарушения, съобщи КЗП в първия ден, в които обяви, че ще налага санкции при липса на цени в евро, както и при изписването им с различен размер и цвят на шрифта.

Законът предвижда глобите и имуществените санкции, в зависимост от нарушението, да варират от 400 лв. до 14 хил. лв.

Към момента са установени и 70 големи търговци, които не публикуват на интернет страниците си и не предоставят данни за цени на продукти от голямата потребителска кошница на Комисията за защита на потребителите съгласно изискванията на Закона за въвеждане на еврото в България.

Санкциите за непредоставяне на информацията са от 10 хил. до 100 хил. лева при първо нарушение и от 20 хил. до 200 хил. лева при повторно.

Засилените проверки на територията на цялата страна от КЗП са след изтичане на преходния период за търговците по закона.

КЗП предприема всички нормативно установени действия и мерки, за да бъде осигурено еднакво и прозрачно прилагане на законовите изисквания от всички задължени лица. Част от проверките са осъществени съвместно с представители на Националната агенция за приходите. Проверени са търговски обекти, които предлагат хранителни стоки и нехранителни продукти – дрехи, обувки, стоки за дома, оптики, аптеки, книжарници, магазини за детски стоки, козметика и други, както и заведения за хранене и развлечения.

От Комисията увериха, че полагат максимални усилия за повишаване осведомеността на потребителите за техните права и за информиране търговците относно техните задължения в периода на въвеждане на еврото, като непрекъснато предоставя препоръки и становища по постъпили запитвания.

Свързани статии

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 21:11 | 09.10.25 г.
КЗП Закон за въвеждане на еврото търговия голяма потребителска кошница цени на храните санкции
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Земеделие виж още

Коментари

Добави коментар
Финанси виж още