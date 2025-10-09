Само за ден КЗП установи 83 нарушения на Закона за еврото

При извършените 125 броя проверки във физически обекти Комисията за защита на потребителите установи 13 броя нарушения, съобщи КЗП в първия ден, в които обяви, че ще налага санкции при липса на цени в евро, както и при изписването им с различен размер и цвят на шрифта.

Законът предвижда глобите и имуществените санкции, в зависимост от нарушението, да варират от 400 лв. до 14 хил. лв.

Към момента са установени и 70 големи търговци, които не публикуват на интернет страниците си и не предоставят данни за цени на продукти от голямата потребителска кошница на Комисията за защита на потребителите съгласно изискванията на Закона за въвеждане на еврото в България.

Санкциите за непредоставяне на информацията са от 10 хил. до 100 хил. лева при първо нарушение и от 20 хил. до 200 хил. лева при повторно.

Засилените проверки на територията на цялата страна от КЗП са след изтичане на преходния период за търговците по закона.

КЗП предприема всички нормативно установени действия и мерки, за да бъде осигурено еднакво и прозрачно прилагане на законовите изисквания от всички задължени лица. Част от проверките са осъществени съвместно с представители на Националната агенция за приходите. Проверени са търговски обекти, които предлагат хранителни стоки и нехранителни продукти – дрехи, обувки, стоки за дома, оптики, аптеки, книжарници, магазини за детски стоки, козметика и други, както и заведения за хранене и развлечения.

От Комисията увериха, че полагат максимални усилия за повишаване осведомеността на потребителите за техните права и за информиране търговците относно техните задължения в периода на въвеждане на еврото, като непрекъснато предоставя препоръки и становища по постъпили запитвания.