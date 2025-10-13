Потребителската кошница поевтинява с два лева при по-скъпи основни хранителни стоки

Нарастват цените на основни хранителни стоки, сред които кашкавал, месо, сирене, мляко и яйца на едро, показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата през последната седмица, предаде БНР. От Комисията установяват, че кашкавалът поскъпва с 13 стотинки, сиренето - с 11 ст., свинското месо със 7 ст. По-евтини са оризът, доматите, тиквичките и ябълките.

Потребителската кошница обаче поевтинява с два лева заради замяната на сезонни плодове сред наблюдаваните в кошницата.

На 95 лева падна цената на потребителската кошница с основните храни, след като две седмици задържаше нивата си от 97 лева. Поевтиняват главно плодове и зеленчуци. „Разликата в стойността на кошницата идва от административната замяна на наблюдаваните сезонни плодове“, обясни председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов.

Според него намалението по-скоро се дължи на разликата в цената на банана и на прасковата, тъй като прасковата излиза извън сезон, а бананът присъства вече в потребителската кошница като стока за наблюдение. Разликата е около 1,70 лв. и 30 стотинки са следствие на вариации на пазара.

По думите на Иванов вариациите са доста малки и не много съществени. Той отчете, че като цяло се наблюдава стабилен, балансиран пазар, с нормални пазарни взаимодействия, но напомни, че още не сме влезли в есенния период, който е характерен с малко повече напрежение, особено когато намалява стоката.

Според него това се отнася за търговията на едро, но същото явление се наблюдава и в търговията на дребно, където също няма „някакви значителни промени“.

Председателят на ДКСБТ, отбеляза, че цените на едро показват тенденцията. Той обясни, че в търговията на дребно има разнообразни по вид обекти, които са свързани с регионите на предлагане, с луксозността на самите конкретни обекти за продажба.

„Там няма как да извадим изводи относно тенденцията. Тенденцията се вижда в големите мащаби, каквато е търговията на едро. В момента си направихме труда в 7-8 супермаркета можем да направим потребителска кошница само на промоция с продукти със сравнително високо качество, които са на цената под миналата година“, съобщи Владимир Иванов, цитиран от БНР.

Съветът му е да се прави рационален избор и при него „може да заплатим около 10% под цената от миналата година“.