България е сред страните в ЕС с най-голям спад на стойността на земеделската продукция

България е сред страните в ЕС с най-голям спад на земеделската продукция от гледна точка на стойността през 2024 г., сочат данни на европейската статистическа служба Евростат.

Стойността на земеделската продукция в страната ни е намаляла с 8% на годишна база, като по-голямо намаление е отчетено само в Румъния с 8,5% и във Франция с 9%.

За сметка на това в 15 страни членки на ЕС стойността на продукцията е била по-висока през 2024 г. в сравнение с година по-рано. Най-големите ръстове са отчетени в Ирландия (+8,9%), Хърватия ((+8.8%) и в Швеция (+5%).

През 2024 г. земеделската продукция в ЕС е достигнала стойност от 531,9 млрд. евро в основни цени, което е спад с 0,9% спрямо 2023 г., когато стойността е достигнала 536,7 млрд. евро.

Източник: Евростат

Това е втора поредна година на лек спад на стойността от връхната точка през 2022 г. Промяната в номиналната стойост отразява баланса на лек ръст в обема на производството с 1% и спада на номиналната цена на земеделските стоки и услуги с 1,8 на сто, пише Евростат.

Половината от стойността на земеделската продукция в ЕС през 2024 г. (50,3%) е дошла от посеви (267,7 млрд. евро, или спад с 3,1% спрямо 2023 г.), а 41,1% - от животни и животински продукти (218,8 млрд. евро, което е ръст с 1,9 на сто спрямо 2023 г.). Останалият дял от 8,5% е дошъл от земеделски услуги и вторични дейности – 45,4 млн. евро, или спад с 0,6%.

Разходите за земеделска продукция в ЕС, които не са свързани с инвестиции, са намалели с 3,7% през 2024 г. спрямо 2023 г. до 303,3 млрд. евро.

Промяната в стойността на земеделската продукция и потреблението през 2024 г. е довела до ръст с 3,1% до 228,6 млрд. евро на брутната добавена стойност, генерирана от земеделието.