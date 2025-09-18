Недостигът на лекарства в ЕС достигна рекордни нива

Недостигът на лекарства в Европейския съюз (ЕС) се е задълбочил и е достигнал рекордни нива през миналата година, сочи доклад на Европейската сметна палата (ЕСП), публикуван в сряда и цитиран от Euronews.

В него се посочва, че липсата на обща рамка за справяне с недостига и на инструменти за спазване на изискванията в целия блок влошава ситуацията.

„Недостигът на лекарства е постоянен проблем в целия ЕС и все още е хронично главоболие за блока. Дефицитите стават по-чести и по-сериозни, достигайки рекордни нива през 2023 г. и 2024 г.“, заяви пред репортери Клаус-Хайнер Лене от ЕСП при представянето на доклада.

Той добави, че това представлява проблем за пациентите, предизвикателство за здравните системи и знак за стратегическата уязвимост на ЕС в областта на доставките на лекарства.

Между 2022 г. и октомври 2024 г. националните власти са докладвали 136 случая на критичен недостиг на Европейската агенция по лекарствата (ЕМА), се посочва в доклада. През март тази година според ЕМА е имало недостиг на 34 медикамента. 16 от тях са били включени в списъка на Европейската комисия (ЕК) с основни лекарства.

Дадено лекарство може да бъде включено в този списък поради проблеми с производството, скок в търсенето или решение на производителя да го изтегли от пазара – всеки фактор, който ограничава доставките временно или постоянно.

Дефицитите включват медикаменти, които са от съществено значение, като тромболитици (използвани за лечение на пациенти с инфаркт или инсулт), амоксицилин и антидоти за отравяне с цианид.

Одиторите подчертаха, че недостигът не може да бъде решен на национално равнище и че именно в тази област действията на ЕС досега са били недостатъчни.

Проблемът с фрагментираните данни

„Усилията на Европейската комисия за преодоляване на основните причини за недостига са налице, но все още са в ранен етап“, заяви Лене.

Едно от основните препятствия, посочени в доклада, е фрагментирането на данните в ЕС, включително информацията за нивата на запасите, уведомленията за недостиг и одобренията на лекарства.

Така например, всяка страна определя свои собствени правила за уведомяване на регулаторните органи за недостиг. В Белгия производителите могат да изчакат до деня, в който лекарството стане недостъпно. От другата страна на границата, в Нидерландия, те трябва да подадат уведомление най-малко два месеца преди да очакват, че няма да могат да доставят медикаменти в рамките на две седмици.

Процесът е още по-сложен, тъй като производителите информират националните си органи, които след това уведомяват ЕМА.

„В допълнение към това ограничение, установихме, че докладването не винаги функционира добре на практика, закъснява или липсва“, посочи Лене.

Бавната реакция на ЕС

През последните години, изправен пред ситуация, която не се подобрява, Европейският съюз представи няколко предложения, целящи предотвратяване и смекчаване на недостига, а именно Списъкът на ЕС с критични лекарства и Законът за критичните лекарства.

Одиторите обаче посочиха, че тези предложения не съдържат механизми за прилагане, като например санкции, които биха позволили на ЕК или на ЕМА да гарантират спазването на задълженията за докладване от страна на промишлеността.

Въпреки че признава, че предложенията са добра първи стъпка, докладът заключава, че действията на Брюксел остават недостатъчни.

Следващият пакет от фармацевтично законодателство, който в момента се обсъжда от министрите на здравеопазването, може да наложи повече задължения на производителите да предоставят по-добри данни за своите вериги за доставки.