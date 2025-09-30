Две трети от лекарите у нас са били жертва на агресивни пациенти

Две трети от лекарите в България са били жертва на агресивни пациенти или техни близки на работното си място. Над половината от лекарите (56%) споделят, че лично са ставали жертва на вербална агресия по време на работа, а 7% заявяват, че са ставали жертва на физическа агресия.

Това показва проучване на агенция "Тренд", възложено от Българския лекарски съюз (БЛС) и проведено между 13 и 20 юни 2025 г. сред 1002 респонденти на възраст 18+ чрез пряко стандартизирано интервю "лице в лице".

Над 2000 лекари са ставали жертва на физическа агресия от пациенти, съобщи политологът Димитър Ганев, цитиран от съсловната организация. Попитани колко често се сблъскват с агресия над пациенти, 75% от лекарите отговарят, че са се сблъсквали често, понякога или рядко. Само една четвърт от тях казват, че не са се сблъсквали с агресия никога. Общо 56% от запитаните са ставали жертва на вербална агресия по време на работа.

На въпрос коя е основната причина за агресията, лекарите поставят липсата на уважение към тях, емоционалния стрес сред пациентите, на трето място се нарежда употребата на алкохол и наркотици сред пациенти.

В същото време за първото тримесечие на 2025 г. прокуратурата е образувала 8 производства за причиняване на телесна повреда на медици, съобщи председателят на БЛС д-р Николай Брънзалов, цитирайки данни на прокуратурата.

Той припомни, че през 2022 г. случаите са били 13, а наложените наказания – 17, включително 4 ефективни присъди, през 2023 г. производствата са нараснали до 16, а през 2024 г. те намаляват до 10.

По данни на МВР през 2023 г. са регистрирани 96 престъпления за нападения над медици, а през 2024 г. – 99. От началото на 2025 г. до 10 септември случаите вече са 75, съобщи зам.-министърът на вътрешните работи Тони Тодоров.

Една пета от анкетираните заявяват, че са били свидетели на вербална агресия към лекари – еквивалент на около 1,1 млн. души. Свидетели на физическа агресия са 7% от българите, или приблизително 385 хил. души, посочи Димитър Ганев.

В същото време обществото поставя високи изисквания към лекарите.

Според проучването 83% от запитаните смятат, че лекарите са длъжни да вземат безпогрешни решения, а 80% са на мнение, че лекарите са длъжни винаги да са на разположение и да реагират незабавно. Отново 80% са на мнение, че лекарите са длъжни да предоставят незабавни решения на сложни проблеми, 48% смятат, че лекарите са длъжни да жертват личното си време за грижата на пациента, като анкетираните са давали повече от един отговор.