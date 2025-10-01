Pfizer ще предлага по-евтини лекарства в САЩ през сайт на Тръмп

Администрацията на Доналд Тръмп обяви споразумение, което позволява на пациенти в САЩ да купуват лекарства с рецепта на намалени цени чрез нов сайт, опериран от федералното правителство, предава ВВС.

Споразумението с фармацевтичния гигант Pfizer ще доведе до намаляване на цените на някои лекарства с до 85% на сайта TrumpRx, където лекарствата ще се продават директно на клиентите, съобщи Белият дом.

Pfizer е приела също да намали цените на лекарства с рецепта за държавната програма Medicaid, планът за държавна здравна застраховка на правителството за американците с ниски доходи. В резултат на това компанията ще избегне плащането на мита.

Това се случва, след като американският президент наложи миналата седмица мита от 100% върху вноса на маркови или патентовани лекарства от 1 октомври.

Pfizer е първата фармацевтична компания, която постига споразумение, след като Доналд Тръмп изпрати писма до 17 производители в сектора през лятото и им даде срок от 60 дни да отговорят на исканията му за по-ниски цени. Крайният срок изтече тази седмица.

По време на пресконференция Тръмп заяви, че политиката цели да приведе цените в САЩ в унисон с по-ниски цени в чужбина.

„Pfizer се ангажира да предлага всичките си лекарства с рецепта на Medicaid и за нея ще се прилагат цените на най-облагодетелствана нация“, заяви американският президент. „Това ще има огромно въздействие и ще намали цените по Medicaid“, каза още Тръмп.

Той очаква да бъдат обявени още споразумения с производители на лекарства.

В изявление от вторник Pfizer заяви, че лекарствата ѝ, свързани с първостепенни грижи, ще бъдат налични на сайта TrumpRx, но не разкри конкретни медикаменти. Компанията заяви още, че ще инвестира допълнителни 70 млрд. долара в американско производство и научно-развойна дейност.

Споразумението на Pfizer е поредният пример за отстъпки от фармацевтични компании, за да избегнат митата на Тръмп върху марковите лекарства за три години.

„Сега имаме сигурността и стабилността, от които се нуждаем, на два критични фронта – митата и цените“, заяви Албърт Бурла, главен изпълнителен директор на Pfizer.

Книжата на компанията поскъпнаха с близо 7% във вторник след съобщението.

Тръмп призна, че цените на лекарствата може да нараснат в чужбина поради действията му, насочени към намаляването им в САЩ.

Eli Lilly, например, съобщи, че ще повиши цените на лекарствата в Европа, „за да ги намали“ в САЩ.

Не е ясно дали стремежът на Тръмп с включването на сайт за продажби директно на потребителите, който се очаква да заработи в началото на 2026 г., действително ще намали цените за американските потребители, тъй като застрахователните компании и други посредници също влияят върху цените.