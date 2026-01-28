Как социалните медии и изкуственият интелект променят пазара на здравни услуги?

В последните години допълнителното здравно осигуряване навлиза на пазара в България все повече, хората виждат ползите от него, защото само с държавните здравни вноски няма как да получите качествена медицинска услуга. Качеството на медицинските услуги идва след инвестиции, което изисква и своята цена. Това коментира д-р Алдин Али, кардиолог и основател на медицински център „Хайделберг“, в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

Държавното здравеопазване в Българя има добри учреждения, в които се предлага по-високо ниво на медицинска услуга, отколкото в частна болница, но при малко по-лоши условия, коментира гостът. Той изтъкна, че качеството на здравеопазването не идва само от скъпата апаратура и условията, в които се лекуват пациентите, а от компетентността на лекаря.

„Напоследък социалните медии и изкуственият интелект започнаха да променят и разпределят пазара. Пазарът на пациенти в България е ограничен до около 2 млн. души и е колкото този в Щутгарт, Германия, например. Това води до огромна конкуренция между болниците, медицинските центрове и частните практики за тях“, посочи д-р Али.

Социалните мрежи допринасят за информираността на пациентите и те имат избор при кой лекар да отидат, след като се запознаят с отзивите за него, с медицинската апаратура, която предлага, и условията, в които ще бъдат прегледани. „Особено през последните две години имаме разпределение на пациентите, с развитието на изкуствения интелект, и лекари, които са имали навика да се отнасят грубо с пациентите в миналото, в момента се затрудняват да привлекат пациенти“, отбеляза специалистът.

По думите му през последните години медицинската услуга в България и в останалите европейски страни става все по-скъпа, тъй като пациентите започват да търсят качество в нея. Освен това достъпът до медицински услуги става все по-труден за потребителите, тъй като само заплащането на здравна осигуровка не е достатъчно.

„През последните години медицинската услуга като цяло става все по-скъпа, тъй като пациентът започва да търси качество в нея“, отбеляза той и добави, че за да предоставя добро качество, лекарят трябва да използва технологиите, новите методи на лечение и модерните лекарства. Това изисква огромен ресурс, който оскъпява услугата като цяло, изтъкна гостът.

„Оказва се, че системата е неустойчива, за да покрива разходите за предоставяне на качествена услуга. Затова в момента се набюдава промяна в здравеопазването във всички европейски държави…Здравеопазването в Германия започва да минава в частни ръце и в ръцете на инвеститори, които искат да получат печалба срещу вложените средства“, посочи гостът и добави, че това променя изцяло облика на здравеопазването.

Вижте целия коментар във видеото на Bloomberg TV Bulgaria.