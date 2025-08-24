Берлин се стреми да привлече туристи от уморените Париж и Барселона

Докато много градове в Южна Европа са уморени от туристи, Берлин се представя като противоположност на тълпите, жестоките горещини и протестите срещу туризма, които създават проблеми другаде, пише Ройтерс. Германската столица рекламира първокласната си арт сцена, пруски дворци и известни техноклубове, за да подкрепи туристическия сектор, който изостава от постпандемичния бум, наблюдаван в други части на Европа.

„Наистина нямаме проблем със свръхтуризма“, коментира Кристиан Таенцлер, говорител на туристическия съвет VisitBerlin. „Градът е голям и хората са разпръснати. Особено през лятото, когато жителите на Берлин са извън града, има достатъчно място“, допълва той.

Берлин, където живеят около 4 млн. души, е привлякъл 5,9 млн. посетители през първата половина на годината, което се равнява на 13,9 млн. нощувки, сочат данни на статистическата служба на Берлин-Бранденбург. Това е спад от съответно 1,8% и 2,9% спрямо година по-рано.

Заетостта на хотелите е достигнала средно 52,8% през същия период, което е под нивото от 65% в Мадрид и 79% в Париж, градове, където туризмът се възстанови по-бързо след пандемията от Covid-19.

През 2019 г., преди пандемията, Берлин е привлякъл близо 14 млн. туристи, с 34 млн. нощувки.

Туризмът е генерирал 4,6% от брутния вътрешен продукт на германската столица през 2023 г., включително косвените ефекти, сочи проучване на DIW Econ.

За сравнение, туризмът съставлява около 14% от местната икономика в Париж и Рим и 8 на сто в Мадрид, а Берлин разчита повече на германските туристи, които са внимателни с разходите.

В същото време броят на чуждестранните туристи е намалял с 4,7% през първото полугодие.

Климатични тенденции

Някои туристически съвети се надяват, че климатичните тенденции ще изместят търсенето на север в идните години. Проучване на Съвместния изследователски център на Европейската комисия установи, че горещите вълни правят южните дестинации по-непривлекателни в разгара на лятото.

„Въпреки че тази тема може да се появи през следващите години, досега няма много данни за това“, коментира Ейдриън Претеджон, икономист за Европа в Capital Economics, като отбелязва, че засега съществува само отлив към периодите извън сезона.

Тенцлер казва, че Берлин, където максималните температури през лятото обичайно достигат около 25 градуса по Целзий, трябва да се харесва на туристи, търсещи по-прохладен климат.

„Ние сме много зелен град, с много вода и възможности за плуване и много сянка... Мисля, че това ще има значение в бъдеще“, отбелязва той.

Представители на бранша отдават по-слабия ръст на чуждестранните посетители отчасти на новото летище в Берлин, което отвори врати през 2020 г.

През 2024 г. броят на пътниците на летището се е увеличил с 10,4% до 25,5 млн., много под 35,7 млн., обслужвани от бившите летища „Тегел“ и „Шьонефелд“, взети заедно, през 2019 г.

„Възстановяването на обема на пътниците е малко под 85% за Германия“, казва Ралф Бейсел, ръководител на летищната асоциация ADV.

Нискотарифната авиокомпания Ryanair съобщи през август миналата година, че ще намали полетите си от летище BER с 20%. Главният изпълнителен директор на компанията Еди Уилсън многократно е изразявал недоволство от таксите, като е отбелязвал, че летището в Берлин им капацитет за 50 млн. пътници.

Въпреки по-високите цени на самолетните билети, ресторантите, хотелите и атракциите в Берлин остават относително достъпни.

„Цените в Берлин са напълно умерени“, казва Ян Филип Бубингер, управляващ партньор на ресторанта Staendige Vertretung.

Някои считат, че разочароващият брой туристи в Берлин се дължи на месеците на негативни заглавия във вестниците за съкращения в областта на културата, която традиционно е една от най-големите атракции в града.

Правителството в Берлин иска да съкрати бюджета за култура с около 130 млн. евро от 2025 г.

„Това, което се прави тук, е катастрофално бюджетиране“, коментира депутатът от Зелените Юлиан Шварце. „Ако възникне впечатлението, че културата се губи, тогава ще си спестя пътуване до Берлин“, допълва той.