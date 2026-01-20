Световният туризъм бележи рекорд от над 1,5 млрд. пътувания през 2025 г.

Световният туризъм достигна нов рекорден връх през 2025 г. въпреки спада на туристическите пристигания в Северна Америка, съобщи Световната организация по туризъм на ООН (UN Tourism), цитирана от AFP.

Броят на международните туристически пристигания в световен мащаб е достигнал 1,52 млрд. през 2025 г., което представлява ръст от 4% спрямо предходната година, се казва в изявление на базираната в Мадрид организация.

В същото време туристическите пристигания в Северна Америка са намалели с 1,4% до 135,4 млн. през миналата година. UN Tourism посочва, че това е „отчасти вследствие на слаби резултати в Съединените щати“. Организацията не предоставя конкретни данни за броя на туристическите пристигания в САЩ, нито обяснява подробно причините за слабите резултати на страната в доклада си.

Спадът идва на фона на външнополитически позиции на президента на САЩ Доналд Тръмп, включително заплахи за анексиране на Канада и Гренландия, които са отблъснали част от потенциалните посетители.

Администрацията му също така затегна ограниченията за влизане в Съединените щати като част от мащабна кампания срещу миграцията и обяви планове да изисква от чуждестранните туристи да разкриват историята на своите профили в социалните мрежи.

„Положителна тенденция“

Европа, най-посещаваният туристически регион в света, е регистрирала 793 млн. международни туристически пристигания през 2025 г. — увеличение от 4% спрямо предходната година и с 6% над нивата от 2019 г., годината преди пандемията да парализира пътуванията.

Африка е отбелязала ръст от 8% до 81 млн. пристигания през 2025 г., като Мароко и Тунис са отчели особено силни резултати.

Международните пристигания в Азия и Тихоокеанския регион са нараснали с 6% до 331 милиона през 2025 г., което представлява около 91% от нивата отпреди пандемията.

Увеличението на туристическите потоци е било подпомогнато отчасти от нарасналия международен въздушен капацитет, улесненията при издаването на визи в много държави и „стабилното“ търсене от ключови туристически пазари.

Приходите от световния туризъм са достигнали 1,9 трлн. долара през 2025 г., което е увеличение от 5% спрямо предходната година.

„Търсенето на пътувания остана високо през цялата 2025 г., въпреки високата инфлация в туристическите услуги и несигурността, породена от геополитическите напрежения“, заяви генералният секретар на UN Tourism Шайха Алнуайс.

„Очакваме тази положителна тенденция да продължи и през 2026 г., тъй като световната икономика се очаква да остане стабилна, а дестинациите, които все още изостават от предпандемичните нива, да се възстановят напълно“, добави тя.

Организацията на ООН посочи, че Зимните олимпийски игри в Италия и Световното първенство по футбол, което ще бъде домакинствано съвместно от САЩ, Канада и Мексико, ще спомогнат за стимулиране на международния туризъм през 2026 г.

В същото време тя предупреди, че „геополитическите напрежения и продължаващите конфликти продължават да представляват значителни рискове за туризма през 2026 г“.

Реакции срещу свръхтуризма

„Сектор, толкова тясно свързан с международната мобилност, е особено уязвим от здравни, геополитически или климатични кризи“, заяви Рафаел Пампийон, професор по икономика в IE Business School в Мадрид.

Традиционните големи туристически дестинации не бяха единствените с нарастващ брой посетители през миналата година.

Бутан отчете 30-процентово увеличение на броя на чуждестранните туристи. Малкото хималайско кралство, разположено между Индия и Китай и известно със своята природна красота и древна будистка култура, наскоро подобри въздушните си връзки.

Сред други дестинации, които отчетоха двуцифрен ръст на международните туристически пристигания, са Кюрасао — малък карибски остров, част от Кралство Нидерландия — и Шри Ланка.

Увеличаването на броя на посетителите след пандемията предизвика негативна реакция в много популярни туристически дестинации, което накара властите да предприемат мерки за облекчаване на натиска върху препълнените плажове и задръстените улици.

Япония въведе входна такса и дневен лимит на броя на туристите, изкачващи планината Фуджи.

От февруари Рим пък ще въведе такса от 2 евро за туристите, които искат да се доближат до Фонтана ди Треви.

(БГНЕС)