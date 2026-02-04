Испания избира "качеството пред количеството" с нов туристически рекорд

Испания постави нов туристически рекорд през 2025 г., като посрещна 96,8 млн. чуждестранни посетители, според данни, публикувани тази седмица от Националния статистически институт. Броят на международните посетители се е увеличил с 3,2% в сравнение с 2024 г., когато страната е приела 94 млн. туристи.

Испания е една от най-популярните дестинации в света, където туризмът представлява 12,6% от брутния вътрешен продукт (БВП), пише Euronews. Страната заема третото място в списъка на световните лидери по приходи от туризъм на Барометъра на ООН за световния туризъм след Великобритания и Франция.

Приходите от чуждестранни посетители са се увеличили с 6,8% до 134,7 млрд. евро през миналата година в сравнение с 126 млрд. евро през 2024 г., съобщи Министерството на туризма.

Междувременно общият икономически ефект от туризма, включително директни, индиректни и индуцирани разходи, е около 260 млрд. евро, което е с 4,7% повече от 2024 г., според Световния съвет по пътувания и туризъм (WTTC).

Увеличението на броя на туристите и техните разходи отговаря на целта за трансформиране на „туристическия модел в по-устойчив и базиран на приоритизиране на качеството пред количеството“, посочват от ресорното министерство в прессъобщение.

Световният туризъм също счупи рекорди през 2025 г.

2025 г. беше рекордна и за световния туризъм с общи приходи от 10 трлн. евро, представляващи 10,3% от световната икономика и растеж от 6,7% спрямо предходната година.

В сектора работи всеки трети служител в света, според WTTC.

„Ако бяхме държава, щяхме да сме третата по големина икономика в света“, казва Глория Гевара, ръководител на организацията.

През 2025 г. повече от 1,5 млрд. души са пътували международно - с 80 млн. повече отколкото през 2024 г. Средно 219 хил. международни пристигания са били регистрирани всеки ден, което сигнализира за пълно възстановяване на сектора в световен мащаб.

В Европа приносът на туризма достигна 2,5 трлн. евро, представлявайки 10% от БВП на региона. Ръстът възлиза на 5,1% спрямо предходната година и 11,6% спрямо 2019 г., последната година преди пандемията от Covid-19.

„Секторът е по-добре в сравнение с преди пандемията и по-добре спрямо през 2024 г.“, казва Гевара.