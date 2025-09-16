От Амстердам до Париж за 45 минути – реалност или мечта на Hyperloop?

Представете си, че пътувате в капсула през дълга тръба, плаваща върху магнитни полета. И това при скорост от 700 км/ч. Според нидерландската компания Hardt Hyperloop тази потенциална нова форма на масов транспорт е все по-близо до реализация, пише Euronews.

Hyperloop е вакуумна тръба, в която пътнически капсули могат да се движат с изключителна скорост благодарение на намаленото налягане.

Това е идея, върху която работят много инженери по целия свят, откакто Илон Мъск я предложи преди повече от десетилетие. Шефът на Tesla и SpaceX заяви, че тя може да превозва пътници по почти 645-километровото разстояние между Лос Анджелис и Сан Франциско за 30 минути.

Досега никой в света не е успял да я комерсиализира.

Нидерландският разработчик Hardt обаче твърди, че е постигнал значителни подобрения през последните 12 месеца.

Миналата година скоростта е била 30 км/ч. Тази година инженерите успешно са я увеличили до 85 км/ч, достигайки максималната възможна скорост в тестовата тръба.

„Проведохме много тестове, над 700 тестови пробега, подобрихме тестовата си платформа, намалихме теглото с над 45% и увеличихме капацитета за повдигане с над 20%“, казва Роел ван де Пас, управляващ директор на Hardt Hyperloop.

„Увеличихме тягата, така че капацитетът за ускорение е с около 50% по-голям, и постигнахме скорости, които са с 200% по-високи от преди“, добавя Ван де Пас.

В крайна сметка целта им е капсулите да се движат по тръбите със скорост до 700 км/ч, което потенциално ще съкрати времето за пътуване между Амстердам и Париж до 45 минути.

„Това ще промени обществото, начина на живот и начина на работа“, заяви Кеес Марк, управляващ директор на European Hyperloop Centre.

„От друга страна, устойчивостта е един от основните въпроси, като също доказахме в тестовете, че можете да транспортирате с много ниска консумация на енергия“, добавя Марк.

Най-дългата тестова писта в Европа

Европейският център Hyperloop във Веендам, североизточна Нидерландия, разполага с 420-метрова тестова тръба, която е най-дългата тестова писта за Hyperloop в Европа.

Тя се състои от 34 отделни секции, повечето с диаметър 2,5 метра.

Вакуумна помпа изсмуква въздуха, за да свали вътрешното налягане, което намалява съпротивлението и позволява на капсулите да се движат с висока скорост.

Марк добавя, че този топ задвижване е по-ефективен от кратките полети, високоскоростните влакове и товарните камиони, но ще изисква значителни инвестиции в инфраструктура.

Изграждането му обаче изисква значителни инвестиции в инфраструктура. Според нидерландския разработчик достигането на това ниво на технологично развитие не е било лесно.

Hardt се надява да проведе първия тест с пътници на борда до 2030 г.

„Пренасочваме вниманието си и от по-фундаменталните въпроси към по-комерсиалните въпроси, като се уверяваме, че тези технологии не са подходящи само от техническа гледна точка“, казва Роел ван де Пас.

„Но те също така са оптимизирани за комерсиална приложимост и сертифицирани продукти, с които ние с вас можем да пътуваме като истински пътници. Това е следващият план“.