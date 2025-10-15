Националното тол управление започва автоматично претегляне на камионите в движение

От днес (15 октомври) Националното тол управление започва прилагането на нова функция за претегляне в движение на пътни превозни средства с допустима максимална маса над 3,5 тона, съобщиха от специализираното звено към Агенция „Пътна инфраструктура“.

Това става чрез използване на съществуващите, вече вградени в асфалта сензори за тегло за целите на контрола на движението и правоприлагането при претоварване.

Чрез системата за измерване на тегло в движение (Weigh In Motion – WIM) тежкотоварните автомобили се претеглят автоматично в реално време без спиране на движението.

Системата има за цел да намали износването на пътната настилка и да подобри пътната безопасност, като ограничи преминаването на претоварени камиони.

Към момента са сертифицирани 10 локации от републиканската пътна мрежа, на които е извършено калибриране на измервателните устройства и системата вече функционира. Планира се поетапно да бъдат въвеждани нови точки, като общият им брой ще достигне 100.

Как работи системата

При установено претоварване системата автоматично генерира доказателствен запис за нарушението, който включва данни за теглото, натоварването по оси, снимков материал и информация за дата, час и място на преминаването. След генериране на записа собственикът или ползвателят на пътното превозно средство се уведомява чрез националния доставчик на услуга, когато има сключен договор с такъв. Нарушителят ще има възможност веднага да плати компенсаторна такса в размер на 1200 лева, с което се освобождава от административнонаказателна отговорност.

Ако таксата не бъде платена, се издава електронен фиш за нарушението. След издаването му нарушителят разполага с допълнителен 14-дневен срок, в който може да извърши плащането на компенсаторната такса, за да се анулира електронният фиш. Ако и след този срок не бъде извършено плащане, се налага глоба или имуществена санкция – 3 хил. лева за първо нарушение и 4 хил. лева при повторно.

Проверка за наличие на регистрирани нарушения може да бъде извършена на сайта на Национално тол управление ТУК, както и чрез интернет страниците на националните доставчици на услуги.

Плащането на компенсаторната такса може да бъде извършено чрез сайта www.bgtoll.bg, през сайтовете на националните доставчици на услуги, както и в брой на гишетата на основните гранични контролно-пропускателни пунктове. Таксата може да бъде заплатена и на място при мобилните екипи на Национално тол управление, оборудвани с POS терминали, които приемат единствено плащания с банкови карти.