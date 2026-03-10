Поскъпването на горивата заради войната в Иран кара авиокомпаниите да вдигат цените на билетите

Австралийската авиокомпания Qantas Airways, скандинавската SAS и Air New Zealand обявиха, че повишават цените на самолетните си билети и посочиха като причина резкия ръст на цената на горивата заради конфликта в Близкия изток, предава Ройтерс.

Цените на реактивното гориво, които бяха около 85-90 долара за барел преди ударите на САЩ и Израел срещу Иран, достигнаха между 150 и 200 долара за барел през последните дни, съобщи флагманската авиокомпания на Нова Зеландия, след като замрази финансовите си прогнози за 2026 г. поради несигурността около конфликта.

Войната, която осуети движението през Ормузкия проток, жизненоважния маршрут за износ на петрол в света, доведе до ръст на цените, наруши пътуванията по света, тласна самолетните билети по някои маршрути до главозамайващи нива и предизвика опасения от сериозен спад на пътуванията, който може да доведе до повсеместно приземяване на самолети.

„Ръстове с подобен мащаб налагат да реагираме, за да запазим стабилни и надеждни дейности“, заяви говорител на SAS в изявление пред Ройтерс и допълни, че авиокомпанията е въвела „временна ценова корекция“.

Най-голямата скандинавска авиокомпания съобщи миналата година, че временно е коригирала политиката си за хеджиране при горивото поради несигурните пазарни условия и че няма хеджиране на потреблението на гориво за следващите 12 месеца.

Докато редица азиатски и европейски авиокомпании, включително Lufthansa и Ryanair, са въвели хеджиране на петрола, като са осигурили част от доставките си на гориво на фиксирани цени, Finnair предупреди, че дори наличностите на гориво може да бъдат застрашени, ако конфликтът се проточи. Кувейт, който е износител на реактивно гориво за Северозападна Европа, е изправен пред съкращения на производството.

Хаос във въздушното пространство в Близкия изток

Показвайки хаоса във въздушното пространство в Близкия изток, пристигащите самолети в Дубай за кратко бяха поставени в изчаквателна позиция във вторник поради възможно ракетно нападение, съобщи компанията за проследяване на полети Flightradar24 в Х. Самолетите в крайна сметка кацнаха.

Qantas съобщи, че наред с повишаването на цените на билетите за международните полети, обмисля и варианти да пренасочи капацитет към Европа, тъй като авиокомпаниите и пътниците се стремят да избегнат нарушенията на движението в Близкия изток, където дроновете и ракетите ограничиха полетите.

Самолетните билети за маршрути между Азия и Европа поскъпнаха поради затварянето на въздушно пространство и ограничения в капацитета, а хонконгската авиокомпания Cathay Pacific Airways съобщи във вторник, че ще добави допълнителни полети до Лондон и Цюрих през март.

Air New Zealand заяви, че е повишила еднопосочните билети за икономична класа с 10 новозеландски долара (шест щатски долара) по местните маршрути, с 20 новозеландски долара за полетите на кратки разстояния в чужбина и с 90 новозеландски долара за полетите на дълги разстояния, като са възможни още корекции на цените и графиците, ако цените на реактивното гориво останат високи.

Hong Kong Airlines съобщи на сайта си, че е повишила надценките си за горивото с до 35,2% от четвъртък насам, като най-големите увеличения са за полетите между Хонконг и Малдивите, Бангладеш и Непал.

Книжата на авиокомпаниите се стабилизираха след разпродажби

Акциите на някои авиокомпании поскъпнаха, а цените на петрола намаляха до около 90 долара за барел в петък спрямо 119 долара за барел в понеделник, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че войната може да приключи скоро.

При отварянето на пазарите в Европа акциите на авиокомпаниите отбелязаха ръст с между 4% и 7%. В Азия книжата на авиокомпаниите показаха признаци на стабилизиране като ⁠Qantas приключи сесията с ръст от 0,5%, Korean Air Lines прибави 3% към стойността си, а Cathay Pacific беше нагоре с 3,6 на сто. Всички те отбелязаха силни спадове в понеделник.

Горивото е второто по големина разходно перо за авиокомпаниите след труда, като обичайно съставлява една пета до една четвърт от оперативните разходи.

Конфликтите свиват наличното въздушно пространство

Освен високите цени на горивата, затягането на въздушното пространство също заплашва да извади от релси сектора на пътуванията в света, тъй като пилотите пренасочват маршрути, за да избегнат конфликта в Близкия изток, а капацитетът за популярни маршрути се запълва.

Emirates, Qatar Airways и ⁠Etihad обичайно съставляват общо около една трета от пътническия трафик между Европа и Азия и превозват над половината от всички пътници от Европа за Австралия, Нова Зеландия и близките Тихоокеански острови, сочат данни на компанията Cirium.

Европейските авиокомпании вече изпитват недостиг на налично въздушно пространство поради войната в Украйна, като много от тях избягват въздушното пространство на Русия и летят по по-дълги международни маршрути. Сега, с още по-малкото налично въздушно пространство, те казват, че бизнесът е станал още по-предизвикателен.