Книжата на азиатските авиокомпании поевтиняват, енергийните акции са във възход

Акциите на авиокомпаниите отбелязаха най-големите загуби в Азиатско-Тихоокеанския регион в понеделник, тъй като смущенията във въздушното пространство на Близкия изток и затварянето на летища сериозно разтърсиха сектора. В същото време по-високите цени на петрола повишиха стойността на книжата на енергийните компании на фона на ескалиращия конфликт в Иран, предаде CNBC.

Цената на книжата на Singapore Airlines спадна с повече от 5%. Акциите на японските компании ANA и JAL поевтиняха с по над 5%, а на Cathay Pacific в Хонконг - с 4,2%.

Книжата на австралийската Qantas и тайванската Eva Air поевтиняха с по над 4%.

В събота САЩ и Израел предприеха съвместна военна операция срещу Иран, а американският президент Доналд Тръмп призова иранците да свалят правителството си. Иран отвърна с атаки срещу Израел и страните от Персийския залив.

Ударите срещу Иран доведоха до смъртта на върховния лидер на страната аятолах Али Хаменей, като САЩ и Израел призоваха иранските граждани да се възползват от възможността да свалят режима.

Пазарите са нестабилни на фона на противоречиви съобщения за преговорите между Иран и САЩ. Държавните облигации преминаха от повишения към понижения, след като Wall Street Journal съобщи, че Иран е направил нов опит да възобнови ядрените преговори със САЩ. Шефът на националната сигурност на Иран Али Лариджани обаче заяви, че страната няма да преговаря.

Към 11:00 ч. българско време фючърсите върху сорта Брент поскъпват с 8,49% до 79,06 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) - със 7,97% до 72,36 долара за барел.

Акциите на енергийните компании в Азия отбелязаха ценови ръст благодарение на по-високите цени на суровия петрол. Книжата на Woodside Energy в Австралия и Inpex в Япония поскъпнаха с 5%, а на China National Offshore Oil Corporation в Хонконг - с над 3%.

Компаниите в отбранителната промишленост в региона също отбелязаха ръстове, макар и по-скромни. Книжата на японските Mitsubishi Heavy Industries и Kawasaki Heavy Industries поскъпнаха със съответно 0,47% и 2%. Книжата на ST Engineering в Сингапур са нагоре с 3%.

Другите големи азиатски акции в отбранителната промишленост не се търгуваха в понеделник, тъй като пазарите в Южна Корея бяха затворени.

Японският индекс Nikkei 225 спадна с 1,35% до 58 057,24 пункта, докато по-широкият показател Topix - с 1,02% до 3898,42 пункта.

Австралийският показател S&P/ASX 200 отбеляза леко повишение до 9200,9 пункта, като печалбите в секторите на петрола и златодобивните компании компенсираха загубите.

Хонконгският индекс Hang Seng спадна с 2,14% до 26 059,85 пункта, докато показателят CSI 300 в континентален Китай се повиши с 0,38% до 4728,67 пункта, противопоставяйки се на по-широката низходяща тенденция.