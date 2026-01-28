Авиокомпаниите атакуват климатичните правила на ЕС по примера на автомобилните

Мощни политически съюзници помогнаха на автомобилните производители да принудят Европейския съюз (ЕС) да смекчи климатичните закони за автомобилите и сега авиационният сектор заимства тези тактики. Голямата цел на авиопревозвачите е да накарат ЕС да облекчи изискванията, които принуждават авиокомпаниите да използват по-чисти реактивни горива – алтернативи на керосина, които са много по-скъпи и по-трудни за намиране, пише Politico.

Авиацията се очертава като следващият решаващ стрес тест за климатичната програма на ЕС, защото ключови лидери искат да направят всичко необходимо, за да помогнат на затруднените европейски предприятия. Индустрията и съюзническите правителства настояват за облекчаване на скъпоструващите зелени правила и предстои да видим докъде е готов да стигне Брюксел и от какво е готов да се откаже в преследване на своите климатични цели.

„Обзалагам се, че това, което се случи с регулацията на автомобилите, ще се случи и с регулацията за SAF (устойчиви авиационни горива – б.ред.) в Европа“, прогнозира главният изпълнителен директор на френския енергиен гигант TotalEnergies Патрик Пуяне на Световния икономически форум в Давос.

Автомобилните производители предоставят модел за това как ЕС да бъде накаран да облекчи правилата.

Първоначално блокът постанови, че от 2035 г. не могат да се продават автомобили, отделящи въглерод, което по същество означаваше край на двигателя с вътрешно горене. Много производители на автомобили, съюзени с властите в Германия, Италия и държавите в Централна Европа, се противопоставиха с аргумент, че мярката ще унищожи автомобилния сектор точно когато той се опитва да се справи с митата на президента на САЩ Доналд Тръмп, бавното търсене и нарастващата заплаха от китайските конкуренти. В крайна сметка Европейската комисия (ЕК) отстъпи и смекчи изискванията, според които целта е намаляване на вредните емисии с 90%.

Авиационният сектор има подобен списък с проблеми с ЕС. Той се насочва към редица други климатични политики, като например включването на авиацията в системата за търговия с емисии на блока и намесата във въздействието на самолетите, несвързано с вредните емисии. Такива са инверсионните следи – ледените облаци, произведени от самолети, които оказват влияние върху глобалното затопляне.

Атака на зелените инициативи

През последните 15 години Брюксел въведе няколко регламента, за да се справи с нарастващото въздействие на въздушния транспорт върху климата, който представлява около 3% от световните емисии на въглерод. Тези политики включват задължението за използване на устойчиви авиационни горива, за определяне на цена на въглеродните емисии и за предприемане на действия по отношение на емисиите, различни от въглеродните.

Всяка от тези зелени инициативи сега е подложена на атака.

Регламентът ReFuelEU изисква всички авиокомпании да използват SAF за поне 2% от горивния им микс, считано от тази година. Това изискване се увеличава до 6% от 2030 г., 20% от 2035 г. и 70% до 2050 г.

Авиокомпаниите обаче се затрудняват дори с 6-те процента, според Пуяне, който посочва, че „20% пет години по-късно нямат никакъв смисъл.“

Мнението му се подкрепя от редица изпълнителни директори в сектора, включително и от Майкъл О'Лиъри от Ryanair. Той смята, че използването на устойчиви горива е „глупост“. „Всичко това постепенно умира, напълно заслужено“, коментира О'Лиъри миналата година. „Почти изпълнихме изискването за 2%, няма възможност да постигнем 6 процента до 2030 г., а за 10% няма никаква надежда. Няма да стигнем до нула до 2050 г.“, казва той.

