Окончателно: Съдът спря поскъпването и разширяването на зоните за паркиране в София

Върховният административен съд (ВАС) окончателно спря поскъпването и разширяването на платеното паркиране в София, след като потвърди решението на първата инстанция и отхвърли възраженията на Столичния общински съвет.

С решението си върховните магистрати оставят в сила определението на Административен съд София-град от февруари, с което беше блокирано действието на ключови текстове от Наредбата за организацията на движението на територията на Столична община, съобщиха от ВАС. По този начин съдът окончателно спира промените, свързани с паркирането в столицата - вдигането на таксите за "синя" и "зелена" зона и разширяването на териториите им, пише в съобщението.

Става дума за измененията, приети в края на 2025 г. и влезли в сила от 5 януари 2026 г., които предвиждаха сериозни промени в режима на "синя" и "зелена" зона в София.

В решението си от ВАС посочват, че първоинстанционният съд правилно е преценил, че ако новите текстове влязат в сила, от тях могат да настъпят значителни и трудно поправими вреди. Оспорваните текстове касаят увеличени такси и особено големи размери на разходите, за да се приведат новите изисквания в действия.

Върховните магистрати приемат, че при евентуална отмяна на оспорваната Наредба в обжалваната част, вредите, които ще настъпят са трудно поправими, тъй като при нейното действие по време на производството по делото, не съществува правен способ за обратно възстановяване в бюджета на общината на разноските за изготвянето на нови схеми, пътни знаци, маркировки, промяна на софтуера, обезпечаващ дейностите по платено локално паркиране, изготвяне на нови образци за талони за паркиране, в размер на 11 181 733 лева.

Затова ВАС приема, че е налице обезпечителна нужда от спиране действието на оспорения подзаконов нормативен акт, както правилно е приел и първоинстанционният съд.

Определението на ВАС е окончателно.

През ноември миналата година Столичният общински съвет (СОС) увеличи цените на паркирането в София и разшири обхвата на зоните за платено паркиране, като промените в Наредбата за организацията на движението на територията на Столичната община, които трябваше да са в сила от 5 януари 2026 година.

Впоследствие, на 27 ноември, АССГ определи за нищожно решението на СОС. Тогава от столичната администрация съобщиха, че ще обжалват в законоустановения срок определението на Административния съд.

В края на януари тази година ВАС обезсили определение от 27 ноември на АССГ. Тогава ВАС прие, че упражненото от АССГ правомощие, за част от промените, е лишено от предмет, като по този начин върна в сила част от промените на СОС.

В средата на февруари АССГ временно спря част от промените в правилата за паркиране в София. Действието на новите разпоредби беше спряно до влизането в сила на съдебен акт по оспорването, което става с днешното решение на ВАС.