Столична община ще обжалва определението на съда за зоните за паркиране

Столична община обяви, че ще обжалва в законоустановения срок определението на Административен съд София - град (АССГ), с което съдът спря предварителното изпълнение на Наредбата за паркиране, съобщава пресцентърът на общината.

Припомняме, че на 13 ноември Столичният общински съвет (СОС) взе решение за поскъпване и разширяване на зоните за паркиране в София. Съгласно решението цените за паркиране трябваше да се удвоят до 2 евро на час за синя зона и 1 евро за зелена от 5 януари догодина. Предвиждаше се също поетапно разширяване на платените зони за паркиране през 2026 г.

Промените предизвикаха протести на столичани и критики на опозицията в СОС.

С определението на съда се блокира въвеждането на новите правила и те няма да влязат в сила от 5 януари догодина, а ще трябва да се изчака окончателното съдебно решение относно законосъобразността на приетите изменения.

"Тази временна мярка затруднява планирането на предстоящите дейности и създава допълнителна несигурност за гражданите и бизнеса. Общината ще настоява пред по-горната инстанция определението да бъде отменено и процесът по модернизация на системата за паркиране да продължи по планирания график", се казва в съобщението.

Столична община уточнява, че съдът не е обявявал наредбата за нищожна. Определението не съдържа подобен извод и не представлява решение по същество, заявяват от там. "Съдът тепърва предстои да се произнесе по законосъобразността на нормативния акт. Постановената мярка е само временно спиране на предварителното изпълнение до окончателното разглеждане на жалбите. Всякакви твърдения, че наредбата е „нищожна“, са неверни и не почиват на съдебния акт", се казва в съобщението.

Писменото становище по делото е било внесено от Столична община в съда в сряда, а още в четвъртък вечерта съдът постанови определението си. Тази нетипично бърза последователност на процесуалните действия естествено поставя въпроса доколко съдът е имал възможност да се запознае в пълнота с аргументите на общината, преди да уважи постъпилите жалби, сред които и тази от “Движението за права и свободи”, отбелязват от общината.

Промените в наредбата имат една ясна цел – по-добра инфраструктура, по-качествени публични услуги и повече ред в паркирането, тема, която десетилетия наред остава нерешена в София, се казва в съобщението на СО.

Приходите от платено паркиране са пряко свързани с инвестиции в поддръжка и ремонт на улици и тротоари, възстановяване на настилки, мерки за безопасност на движението, подобряване на транспортните връзки в най-натоварените градски части.

"Това не са рестрикции срещу гражданите, а реформи, които имат за цел да доведат до повече и по-целенасочени инвестиции в кварталите", се казва в съобщението на общината.