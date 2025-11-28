IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Столична община ще обжалва определението на съда за зоните за паркиране

Промените имат за цел създаването на по-добра инфраструктура и повече ред в паркирането, заявяват от общината

19:09 | 28.11.25 г. 3
Снимка: Боян Топчийски, БГНЕС
Столична община обяви, че ще обжалва в законоустановения срок определението на Административен съд София - град (АССГ), с което съдът спря предварителното изпълнение на Наредбата за паркиране, съобщава пресцентърът на общината. 

Припомняме, че на 13 ноември Столичният общински съвет (СОС) взе решение за поскъпване и разширяване на зоните за паркиране в София. Съгласно решението цените за паркиране трябваше да се удвоят до 2 евро на час за синя зона и 1 евро за зелена от 5 януари догодина. Предвиждаше се също поетапно разширяване на платените зони за паркиране през 2026 г. 

Промените предизвикаха протести на столичани и критики на опозицията в СОС. 

С определението на съда се блокира въвеждането на новите правила и те няма да влязат в сила от 5 януари догодина, а ще трябва да се изчака окончателното съдебно решение относно законосъобразността на приетите изменения.

"Тази временна мярка затруднява планирането на предстоящите дейности и създава допълнителна несигурност за гражданите и бизнеса. Общината ще настоява пред по-горната инстанция определението да бъде отменено и процесът по модернизация на системата за паркиране да продължи по планирания график", се казва в съобщението.

Столична община уточнява, че съдът не е обявявал наредбата за нищожна. Определението не съдържа подобен извод и не представлява решение по същество, заявяват от там. "Съдът тепърва предстои да се произнесе по законосъобразността на нормативния акт. Постановената мярка е само временно спиране на предварителното изпълнение до окончателното разглеждане на жалбите. Всякакви твърдения, че наредбата е „нищожна“, са неверни и не почиват на съдебния акт", се казва в съобщението.

Писменото становище по делото е било внесено от Столична община в съда в сряда, а още в четвъртък вечерта съдът постанови определението си. Тази нетипично бърза последователност на процесуалните действия естествено поставя въпроса доколко съдът е имал възможност да се запознае в пълнота с аргументите на общината, преди да уважи постъпилите жалби, сред които и тази от “Движението за права и свободи”, отбелязват от общината. 

Промените в наредбата имат една ясна цел – по-добра инфраструктура, по-качествени публични услуги и повече ред в паркирането, тема, която десетилетия наред остава нерешена в София, се казва в съобщението на СО.

Приходите от платено паркиране са пряко свързани с инвестиции в поддръжка и ремонт на улици и тротоари, възстановяване на настилки, мерки за безопасност на движението, подобряване на транспортните връзки в най-натоварените градски части.

"Това не са рестрикции срещу гражданите, а реформи, които имат за цел да доведат до повече и по-целенасочени инвестиции в кварталите", се казва в съобщението на общината.

Последна актуализация: 19:10 | 28.11.25 г.
платено паркиране синя зона Столична община
Коментари

Един Българин
преди 1 час
Ако се налага ще трябва да блокираме общината за да ги уволним. Властта им произлиза от народа и трябва да може да се вземе от народа. Искаме предсрочни избори за кмет, районни кметове и общински съвет. Какво допитване направихте до гражданите преди да вземете това безобразно решение?!! Ако това ви е "реформата" взимайте си розовите тротинетки и заминавайте в някое село да я правите , но и там ще ви изгонят.
Един Българин
преди 1 час
Да, не се вслушват в мнението на гражданите, които са ги избрали и на инат ще вървят срещу народа, но тези са по-зле от предишните. Фандъкова не се осмели да кара гражданите, в блокове от комунизма без паркинги да ги кара да плащат за паркиране, някои на своите собствени бивши имоти или пък роднините дошли от съседния квартал. Какъв ред ще се въведе, като вие ред в ЦГМ не можете да въведете с години?!Там за 100лв се иска ф-ра за 450лв и после нямало приходи... Да се провери корупцията в ЦГМ!
melon
преди 1 час
За жалост демонстрират наглост и не се вслушват в желанията на хората от кварталите, където самоуправстват. И то всички са така - няма тая партия - оная партия. Самозабравили са се!
