Съдът спря поскъпването и разширяването на зоните за паркиране в София

Административен съд - София град (АССГ) определи за нищожно решението на Столичния общински съвет (СОС), с което се вдигат таксите за синя и зелена зона за паркиране в столицата и се разширяват териториите им. С това се прекратява реформата за паркирането в София, предава БТА.

Определението на съда подлежи на обжалване в седемдневен срок. Това съобщиха от АССГ на сайта си.

Според съда, ако промените се приемат преди разглеждане на законосъобразността на акта по същество, широк кръг лица, включващ всички жители на столицата и гостите ѝ, биха били ощетени, както и би предпоставило към бъдещи искове срещу Общината.

На 13 ноември СОС увеличи цените на паркирането в София и разшири обхвата на зоните за платено паркиране, като промените в Наредбата за организацията на движението на територията на Столична община влизат в сила от 5 януари 2026 г. Промените предвиждаха работното време на синята зона да бъде от понеделник до неделя от 9:00 ч. до 21:00 ч., а на зелената - от понеделник до събота от 9:00 ч. до 21:00 ч., както и цените за почасово паркиране в синя зона да бъдат 2 евро на час, в зелена зона - 1 евро на час. Предложено беше и винетният стикер за живущи в синя зона да струва 150 евро, в зелена зона 100 евро. Решението предизвика недоволство и протести.

Омбудсманът Велислава Делчева настоя решението за по-високи цени и нови зони за паркиране в София да бъде оттеглено, съобщиха от институцията на омбудсмана.