ВАС върна по-скъпото платено паркиране в София и разширяването на зоните

Върховният административен съд (ВАС) е отменил решението на Административния съд в София град за поскъпването и разширяването на обхвата на зоните за платено паркиране в столицата, според информация, публикувана на сайта на ВАС.

Двойното увеличение на цените за синя и зелена зона и разширяването на зоните беше прието от Столичния общински съвет в края на 2025 г. Мярката трябваше да влезе в сила от началото на тази година.

Административният съд спря решението на общинските съветници, но с определението си ВАС го обезсилва с мотив, че няма как да спира невлязла в сила наредба.

Така поскъпването на зоните влиза в сила със задна дата, считано от 5 януари 2026 г. Цената на паркирането в синя зона се увеличава на 2 евро на час, а в зелена зона – 1 евро на час.

По предложение на районния кмет на Банкя се въвежда уикенд зона в града (само за събота и неделя) на цена от 0,5 евро на час.

Удължава се и работното време на платените зони за паркиране – на синята зона от 9 до 21 ч. всеки ден, а на зелената – от 9 до 21 ч. от понеделник до събота. Синята зона ще работи и в празнични дни.

Времето за паркиране в синя зона се увеличава на 3 часа от 2 часа, а в зелена зона остава 4 часа. За живущите в зоните цената за паркиране на един автомобил на година е, съответно, 150 и 100 евро, а за втори автомобил става двойна. Живущите в уикенд зоната в Банкя няма да плащат за паркиране. Служебният абонамент в синята зона става 800 евро, в зелената – 500 евро, а извън платените зони – 255 евро на година.

Предвижда се от средата на годината да отпаднат хартиените талони за зоните. На табелите по улиците ще бъдат поставени QR кодове с алтернативни канали за плащане, освен с SMS.

Промени има и при паркирането на електромобили. Безплатно ще могат да се паркират за само 3 часа в зоните, а всеки следващ час ще се заплаща по съответната тарифа. Собствениците на електромобили, живущи в зоните за платено паркиране, ще си вадят стикери на редовна цена.

Синята зона се предвижда да обхване пл. „Македония“ и Руски паметник, кв. „Крива река“, кв. „Иван Вазов“, част от кв. „Лозенец“ и част от кв. „Яворов“. Кварталите „Банишора“, „Лагера“, „Гоце Делчев“, „Редута“, „Гео Милев“, „Изток“, „Изгрев“, район „Подуяне“ стават зелена зона.

Кметът на София Васил Терзиев коментира, че разширяването на зоната няма да се случи незабавно, както и че предстои сериозна подготовка – както организационна, така и информационна.

„Центърът за градска мобилност има работа по въвеждането на всяка промяна и ние няма да действаме прибързано“, подчертава Терзиев, цитиран от БТА.

„Не искаме никой да бъде изненадан – независимо в каква посока се тръгне. Ще има информационна кампания и време за подготовка“, допълва той.

„Истинската реформа в паркирането не е в увеличаване на цени или разширяване на обхвата. Истинската реформа е в това всеки район, в който има или се въвежда зона, реално да вижда как средата се подобрява благодарение на средствата от паркирането – повече тротоари, по-добра поддръжка, междублокови пространства, по-добро осветление. Без тази част това не е реформа“, коментира още кметът на София.