ВАС реши да върне поскъпването и разширяването на синя и зелена зона в София

Върховният административен съд (ВАС) реши да върне поскъпването на зоните за паркиране в София със задна дата - от 5 януари 2026 г.

ВАС обезсили определение на Административния съд на София-град в частта, с което се спира допуснатото предварително изпълнение на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община.

Върховният административен съд приема, че определението на Административния съд на София е валидно, но е недопустимо и поради това следва да бъде обезсилено.

Върховните магистрати приемат, че наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община, в частта, с която се внасят изменения в текстовете на Наредбата относно цените на платеното паркиране в София, работното време на зоните за паркиране и техният обхват и цени, както и относно размера на глобите за нарушителите, не би могла да поради самостоятелно правно действие, поради което упражненото от съда правомощие да спре предварителното изпълнение на Наредбата за изменение и допълнение е лишено от предмет.

Лишено от предмет е и упражненото от съда правомощие да спре предварителното изпълнение на преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община, тъй като последните не са били влезли в сила към момента на произнасянето на съда.

Определението на ВАС е окончателно.

Какво се променя?

Столичният общински съвет реши, че синя и зелена зона в София поскъпват двойно. От 5 януари 2026 цените трябва да станат съответно 2 и 1 евро.

Работното време за синя зона да бъде от 9 ч. сутринта до 21 ч. вечерта, включително в неделя и празничните дни.

Част от зелената зона става синя – в кварталите „Иван Вазов”, „Яворов”, „Лозенец”, както и около Руски паметник и пл. „Македония”;

Зелената зона няма да работи в неделя и празнични дни;

Винетният стикер за живущи в синя зона става 150 евро, а в зелена - 100 евро. Те няма да имат право на винетен стикер за трети автомобил;

Въвежда се жълта (уикенд) зона в Банкя. Цената за нея ще бъде 0,50 евро на час. Хората с постоянен адрес там трябва да си извадят стикери, които са безплатни;

Служебни абонаменти - 800 евро за синя зона и 500 евро за зелена. Те се ограничават до максимум 10% от всички паркоместа в конкретната подзона;

При електрическите автомобили паркирането ще е безплатно в първите 3 часа с изпращане на SMS, който няма да се таксува, а всеки следващ започнат час ще трябва да се заплаща в зависимост от зоните. Тази мярка влиза в сила от 1 януари 2027 г.;

Времето за паркиране в синя зона се увеличава от 2 на 3 часа. Времето за паркиране в зелена зона остава 4 часа. Хартиените талони отпадат от средата на 2026 г., което означава, че няма да е възможно да паркираш с SMS, а после с хартиен талон;

Поставянето на скоба за неправилно паркиране става 30 евро, а „паяк” - 75 евро.

Синя зона стават: площад „Македония”, Руски паметник, „Крива река”, „Иван Вазов”, долната част на „Лозенец” между Канала и „Свети Наум”, долната част на „Яворов”, „Оборище” между „Ситняково” и Канала.

Поетапно в зелена зона ще попаднат: „Банишора”, „Лагера” и южните квартали до бул. „Тодор Каблешков”, голяма част от район „Слатина” – „Редута” и „Гео Милев”, „Изток”, „Изгрев”, „Дианабад”, част от „Студентски град”, част от район Подуяне.