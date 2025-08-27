Защо продуктите с протеини се харесват на хората със здравословни навици?

Хората се интересуват повече от здравето си, искат да вземат информирано решение и затова се ориентират към храни на растителна основа. Това съобщи Борис Биволарски, единият от съдружниците и управители на Oh!Good в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria.

„Храните ни са ориентирани към модерния човек, който иска да има здравословно хранене при натоварено си ежедневие, за да постигне по-добро качество на живот“, коментира той.

Според него расте производството на функционални храни, богати на протеин с добавена стойност, защото съдържат фибри, минерали и пробиотици, което дава пълен набор от нутриенти за хората, които искат да намерят бързо решение и да си набавят протеин или да заместят хранене.

Биволарски отбеляза, че индустрията расте, повлияна от САЩ и Западна Европа, с доказателство, че храненето на растителна основа се отразява благоприятно на здравето. Той даде за пример постите, които хората са спазвали в миналото за пречистване на организма си преди празниците.

По думите му идеята е да се отговори на вкусовете на хората, които търсят храни и продукти, които да са едновременно полезни и вкусни.

Доста време е било необходимо на мениджърите на Oh!Good, за да проведат фокус групи с различни хора, за да покрият целия спектър от изисквания. Според тях постигането на баланс между вкус и качество отнема не само време, но и намирането на правилните суровини.

„Oh!Good произвежда храни, богати на протеин, които съдържат голям набор от фибри и други хранителни вещества. Например, имаме протеинова напитка, която може да замести едно цяло хранене. Бизнесът стартира през 2023-та година с онлайн продажби. Продуктите в България се позиционираха много добре и вече присъстваме във вериги като „Фантастико““, съобщи другият съдружник и управител на фирмата Димитър Иванов.

Той напомни, че в днешно време в много продукти се слага протеин, който е ключов за възстановяване и добра когнитивна функция. „Вече има чипс и пуканки с протеин, но тези храни остават нездравословни“, добави мениджърът, като поясни, че в Oh!Good се използва микс от различни източници на растителни протеини. „Купуваме суровини от цял свят, за да не правим компромис с качеството. Разбира се, стараем се да купуваме възможно най-много от България. Най-добрият конопен протеин е от Германия. Това ни прави чувствителни на цените на глобално ниво“, коментира той.

Биволарски обясни, че поскъпването на суровините преди две години е принудило фирмата да увеличи цените с по няколко процента. „Интересно е, че когато стартирахме, Oh!Good беше премиум марка, докато сега се позиционираме в средата“, каза още той.

Иванов допълни, че консумацията на растителни протеини е нещо, към което хората се стремят, за да разнообразят диетата си. „Клиентите ни се интересуват от това не само какво има в нашите продукти, но и какво няма. Стремим се да не включваме соя, животински продукти и глутен. Основните ни клиенти са активните градски хора“, поясни той.

Биволарски и Иванов съобщиха, че миналата година оборотът на Oh!Good е малко под 2 млн. лева при 30% ръст спрямо 2023 г. За тази година те очакват той да достигне 6 млн.

Какви нови тенденции в храненето се прилагат в България? Как недостигът на протеин в Индия се отразява на световния пазар? Засилва ли се интересът към здравословно хранене и хранителните добавки? Защо клиентите на Oh!Good се увеличават след препоръка на приятел? Защо продукцията на фирмата е разпръсната из различни български фабрики? Какви нови категории продукти ще произвеждат в Oh!Good, и защо следващото решение с протеини ще е солено, и за вечеря? Как се финансира фирмата и има ли нужда от нов инвеститор, за да поддържа растежа си? Каква е стратегията за излизане на нови пазари и защо Източна Европа е една от целите на Oh!Good?

Вижте целия коментар във видео материала на Bloomberg TV Bulgaria.

Всички гости на предаването „Бизнес старт“ може да гледате тук.