МВФ предупреди за значителни икономически рискове, свързани с индустриалната политика

Международният валутен фонд (МВФ) предупреди, че правителствата трябва да внимават относно индустриалната политика в подкрепа на ключови сектори, включително енергетиката, предвид значителните икономически рискове, свързани с това, съобщава Bloomberg.

„Лошо насочените политики рискуват да разхищават оскъдни фискални ресурси, без да донесат значителна възвръщаемост“, става ясно от доклад на базираната във Вашингтон организация.

Правителствата по света все по-често се обръщат към мерки като данъчни облекчения, субсидии и друг вид помощ, за да стимулират местното производство на електрически автомобили и възобновяема енергия, наред с други продукти. Енергийният сектор представлява една трета от всички нови интервенции между 2009 г. и 2022 г., тъй като много страни се стремят да намалят зависимостта си от изкопаемите горива, подчертава МВФ.

Учените симулират субсидия за чисти технологии в Европейския съюз (ЕС), предназначена да пренесе голям дял от производството в региона. Те установяват, че това би струвало около 0,4% от годишния брутен вътрешен продукт (БВП) на блока през следващите 10 години или близо половината от днешния бюджет на ЕС.

Въпреки че Китай е постигнал успех в някои технологии, индустриалната политика, или интелектуалната собственост, е понижила общата производителност, се изтъква в доклада.

Развиващите се икономики са изправени пред ограничения, свързани с институционалния капацитет и управлението, както и пред необходимостта от реформи, които подобряват цялостната бизнес среда. Други рискове включват ответни мерки от страна на конкурентни търговски партньори, подчертава МВФ.

Всичко това може да има смесени ефекти в различните измерения: например, интелектуалната собственост в енергийния сектор може да подобри енергийната сигурност и да увеличи добавената стойност в индустриите надолу по веригата, „като същевременно отклонява ресурси от по-продуктивните сектори“, се казва още в доклада.

„Правителствата трябва да са наясно с рисковете от разточителни разходи, особено когато дългът е голям, а фискалното пространство ограничено“, заключва МВФ.