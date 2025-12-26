Китай ще продължи да регулира производството на стомана в периода 2026-2030 г.

Китай обяви, че ще продължи да регулира производството на сурова стомана и ще забрани добавянето на незаконни нови мощности от 2026 до 2030 г.

През 2021 г. най-големият производител и потребител на стомана в света сложи край на растежа на производството на сурова стомана като част от план за ограничаване на въглеродните емисии, припомня Ройтерс.

Задължителният контрол на производството дойде и на фона на продължителен спад на пазара на недвижими имоти, който блокира индустрията заради свръхкапацитет.

През първите 11 месеца на 2025 г. производството на сурова стомана в Китай спада с 4% спрямо 2024 г., като годишният общ обем върви към понижение под 1 млрд. тона – за първи път от шест години.

„Суровинната индустрия, включително стоманата, в момента е изправена пред проблема с недостатъчен баланс между търсенето и предлагането“, казва се в изявление на Националната комисия за развитие и реформи – държавният плановик в индустриалния сектор.

„Суровинната индустрия трябва да задълбочи реформата от страна на предлагането по време на Петнадесетия петгодишен план (2026-2030 г.) ... и оцеляването на най-силните се насърчава“, добавя се в изявлението.

От 2023 г. насам износът на стомана от Китай е стабилен и отчасти компенсира спадащото вътрешно търсене. Това обаче предизвика протекционистка реакция в световен мащаб. Все повече държави прилагат търговски бариери, тъй като евтините китайски продукти вредят на местните производители.

На 12 декември Пекин представи план за въвеждане на система за лицензиране от 2026 г. за регулиране на износа на около 300 артикула, свързани със стомана.

Междувременно централната банка на Китай повиши курса на юана до най-високо ниво спрямо щатския долар от повече от година. Банката определи среден централен паритетен курс на китайската валута от 7,0358 за долар, което е най-високо най-равнище от септември 2024 г., съобщава още Ройтерс.

Валутни търговци казват, че големи държавни банки активно купуват долари на вътрешния спот пазар и бързо ги обменят за юани, посочва агенцията, цитирана от БТА.

Тази сутрин юанът се търгуваше над средния централен курс - на ниво около 7,01 за долар. Ако премине ключовия праг от 7 юана за долар, това би било максимум за китайската валута от май 2023 г., уточнява Nikkei.

Така наречения офшорен юан, който се търгува извън континентален Китай, вчера премина прага от 7 за долар за първи път от септември 2024 г., но тази сутрин отново поевтиня.

Курсът на юана отслабна по-рано тази година, след като през април американският президент Доналд Тръмп наложи „реципрочни“ мита върху редица китайски стоки, но в последствие оттегли плановете си да повиши тарифите срещу Китай до над 100 процента.

Напрежението отслабна допълнително, след като Тръмп се срещна с китайския президент Си Цзинпин в Южна Корея в края на октомври. Това доведе до сключването на едногодишно търговско примирие между Вашингтон и Пекин.