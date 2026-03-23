Liebherr започва производство за Airbus у нас през май, инвестира 90 млн. евро в нова база

С инвестиция от 90 млн. евро в нова производствена и складова база в Тракия икономическа зона се концентрират дейностите на германската индустриална група групата Liebherr в България. Това съобщи за медиите Дитер Пфланцер, управител на „Либхер-Транспортейшън Системс Марица“.

Мегапроектът ще създаде над 600 нови работни места след пълното си въвеждане в експлоатация. По думите на управителя предимствата, които предлага локацията, са добре обучени специалисти, производствената среда е стабилна и по-изгодна в сравнение със Западна Европа, включително по-евтино и сигурно е енергийното снабдяване.

През април миналата година „Либхер-Транспортейшън Системс Марица“ придоби за 35 млн. евро сградата на новоизграден, но неработещ завод за велосипеди на „Пиерер & Макском“. Имотът се намира в подзона „Марица“ на Тракия икономическа зона, в непосредствена близост до завода за хладилници и фризери на „Либхер-Хаусгерете Марица“.

Общата площ на терена е 200 хил. кв. м, от които 42 хил. кв. м е производствено хале. В момента се извършва мащабно преустройство, разширение и адаптация на закупеното хале и прилежащите външни площи. Новата база ще поеме производствата на две компании от групата – „Либхер-Транспортейшън Системс Марица“ и „Либхер-Конкрийт Технолоджи Марица“, които се преместват от настоящите си локации в Царацово и на "Кукленско шосе". "По-голямата част от оборудването е изцяло ново, като само част от инсталациите за бетонна техника ще бъдат прехвърлени от Германия", конкретизира Дитер Пфланцер.

Той посочи, че с тази инвестиция България за първи път ще стане част от аерокосмическата индустрия на Liebherr. В новата сграда ще се произвеждат компоненти за авиацията на дивизията "Либхер Аероспейс", като стартът на първата производствена линия е планиран за май 2026 г., а пълният капацитет на производството се очаква да бъде достигнат към средата на 2027 г.

От компанията уточняват, че в преустроеното хале ще се произвеждат аерокосмически компоненти – части за колесници, климатични системи и системи за управление на полета. Част от производството ще са отоплителни, вентилационни и охладителни системи за релсов транспорт, както и охлаждащи агрегати за хладилни полу-ремаркета, както и бетонна техника – автобетоновози и бетонови инсталации.

Произведената климатична и бетонна техника ще се изнася за всички европейски страни и Близкия изток, а аерокосмическите компоненти ще се доставят директно на световни самолетостроители като Airbus и Embraer (Бразилия).

На този етап компанията търси около 600 нови служители. Необходимите кадри трябва да са от широк спектър от професии – монтажници, механици, електротехници, инженери на хидравлични системи, заварчици, CNC-програмисти, индустриални инженери, конструктори, специалисти по качество, административен персонал.

Новата производствена база разполага с фотоволтаична инсталация с мощност 4 MW, енергоефективна топлоизолация и LED осветление. Всички решения отговарят на строгите стандарти на групата за устойчиво, ефективно и екологично производство.

Припомняме, че Liebherr присъства в България повече от четвърт век, като групата развива три отделни бизнеса в Тракия икономическа зона. Заводът за хладилници и фризери на „Либхер-Хаусгерете Марица“, открит през 2000 г., беше първият голям инвеститор в подзона „Марица“ на Тракия икономическа зона. Последваха го „Либхер - Транспортейшън Системс Марица” - за климатични и отоплителни системи за железопътната индустрия и транспорта на охладени стоки, както и „Либхер-Конкрийт Технолоджи Марица“- за бетоновози.

През февруари 2026 г. българското правителство одобри и меморандум за разбирателство с „Либхер-Транспортейшън Системс Марица“, който подкрепя разширяването на дейността на концерна у нас.