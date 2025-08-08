Израел одобри план да поеме контрол над град Газа

Кабинетът за политическа сигурност на Израел одобри план за поемане на контрола над град Газа в петък сутринта. Това стана часове след като премиерът Бенямин Нетаняху заяви, че Израел възнамерява да поеме военния контрол над цялата ивица въпреки засилващите се критики в страната и чужбина за опустошителната война, която продължава вече почти две години, предава Ройтерс.

„Израелските отбранителни сили ще се подготвят да поемат контрола над град Газа, като същевременно предоставят хуманитарна помощ на цивилното население извън зоните на военни действия“, се казва в изявление на канцеларията на Нетаняху.

Град Газа в северната част на ивицата е най-големият град в анклава.

Репортерът на Axios Барак Равид съобщи в Х, като се позова на израелски официален представител, че планът включва евакуация на палестински цивилни от град Газа и започване на наземно настъпление там.

В четвъртък Нетаняху каза в интервю за Fox News Channel, че „имаме намерение да“ го направим, когато беше попитан дали Израел ще превземе цялата крайбрежна територия.

„Не искаме да я задържим, а да имаме периметър на сигурност. Не искаме да я управляваме, не искаме да сме там като управляващ орган“, допълни той.

Нетаняху заяви, че Израел иска да предаде територията на арабски сили, които да я управляват. Той не даде подробности за договореностите относно управлението или кои арабски страни може да бъдат включени.

Нетаняху говори пред Fox News преди среща с малка група високопоставени министри, за да обсъдят плановете за поемане на контрол над повече територии в Газа от армията.

Израелски официални представители определиха предишна среща тази седмица с главнокомандващия на армията като напрегната и заявиха, че Еял Замир е отхвърлил разширяването на израелската кампания.

В изявлението си от петък канцеларията на Нетаняху заяви, че по-голямата част от членовете на кабинета за политическа сигурност смятат, че алтернативен план, представен в кабинета, няма да доведе до поражението на „Хамас“, нито до връщането на заложниците.

Двама източници на правителството заявиха, че всяко решение на кабинета за сигурност трябва да бъде одобрено от целия кабинет, който може да не се събере до неделя.

Сред сценариите, разглеждани преди заседанието на кабинета по сигурност, беше поетапното превземане на области в Газа, които все още не са под контрола на армията, заяви един от източниците, пожелал да остане анонимен.

На палестинците в конкретни райони може да бъдат издадени предупреждения за евакуация, което може да им даде няколко седмици преди навлизането на военните, допълни източникът.

Пълен контрол над територията би отменил решение на Израел от 2005 г., с което страната изтегли израелските граждани и военни от Газа, като запази контрол над границите, въздушното пространство и комуналните услуги.

Не е ясно дали Нетаняху предвижда продължително превземане или краткосрочна операция. Израел многократно е заявявал, че целта му е да разбие „Хамас“ и да освободи израелските заложници.

В изявление „Хамас“ нарече коментара на Нетаняху „явен преврат“ срещу преговорния процес.

„Плановете на Нетаняху да разшири агресията потвърждават без никакво съмнение, че той се стреми да се отърве от заложниците си и да ги пожертва“, се казва в изявлението.

Арабските страни „ще подкрепят само това, с което палестинците са съгласни и за което са взели решение“, каза официален йордански източник пред Ройтерс и допълни, че сигурността в Газа трябва да се осигурява чрез „легитимни палестински институции“.

Официалният представител на „Хамас“ Осама Хамдан заяви пред „Ал Джазира“, че групата ще третира всяка сила, сформирана да управлява Газа, като „окупационна“ сила, свързана с Израел.

В четвъртък вечерта пред кабинета на премиера в Йерусалим стотици демонстранти протестираха срещу разширяването на войната, като поискаха незабавно прекратяване на военната кампания в замяна на освобождаването на всички заложници.

Израелската армия твърди, че контролира около 75% от Газа. По-голямата част от населението на Газа от около 2 млн. души беше разселено многократно през последните 22 месеца, а хуманитарни организации предупреждават, че жителите на анклава са на ръба на глад.