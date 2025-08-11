Тръмп поема контрол над полицията във Вашингтон, разполага и Националната гвардия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че ще поеме контрол над полицейското управление на Вашингтон и ще разположи там 800 войници от Националната гвардия, засилвайки стремежа си да упражнява власт над американската столица, съобщава Bloomberg.

В понеделник Тръмп също така заплаши да изпрати федерален персонал в други градове, включително Ню Йорк и Чикаго, ако те не предприемат мерки срещу това, което той нарече неконтролируема престъпност.

По време на пресконференция в Белия дом, Тръмп обрисува кошмарна картина във Вашингтон, „завладян“ от „кръвожадни престъпници“ и „скитащи тълпи от необуздана младеж“, което е в пряко противоречие със статистиката, показваща рязко спадащи нива на престъпност. Престъпленията, свързани с насилие в столицата достигнаха 30-годишно дъно през 2024 г., обяви Министерството на правосъдието седмици преди Тръмп да встъпи в длъжност за втория си мандат като президент.

„Няма да позволим това да се случва повече“, заяви Тръмп пред журналисти. „Ще имаме безопасна, красива столица и това ще се случи много бързо“.

След завръщането си в Белия дом през януари, Тръмп се стреми да разшири властта си над щати, градове и населени места, управлявани от демократи, твърдейки, че политиката им е довела до необуздана престъпност и бездомност. Лидерите там отхвърлиха тези обвинения като едва прикрити извинения на президента, за да завземе властта.

По-рано тази година Тръмп разположи Националната гвардия, за да потуши протестите срещу имиграционните акции в Лос Анджелис, противно на волята на губернатора на Калифорния Гавин Нюсъм. Федерален съд ще изслуша в понеделник аргументи по дело, заведено от Нюсъм, в което се твърди, че Тръмп е нарушил закона, като е федерализирал щатската гвардия.

Тръмп е изправен пред по-малко правни ограничения по отношение на Вашингтон, който като федерален окръг съгласно Конституцията на САЩ има ограничено самоуправление. Тръмп обяви извънредно положение за обществената безопасност съгласно разпоредба от Закона за самоуправление на Вашингтон, която му позволява временно да поеме контрола над Столичното полицейско управление на града. Не е ясно колко дълго ще продължи това.