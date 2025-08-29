Изпращането на писмо до САЩ се превръща в мъчение за целия свят

Брайън Уест, пенсиониран ресторантьор в Тайланд, смятал, че шест седмици са достатъчно време, за да поднови шофьорската си книжка от Ню Йорк. Всичко, което е трябвало да направи, е да изпрати по пощата формуляр заявление и резултатите от прегледа на зрението си до офиса на Департамента по моторни превозни средства в Бруклин, разказва New York Times.

Когато се опитва да направи това миналия петък, пощенската служба близо до дома му в Чианг Май отказва да изпрати документите му.

Тайландската пощенска служба на страната е спряла да изпраща поща до Съединените щати, докато транспортните ѝ партньори се приспособяват към решението на президента Тръмп да прекрати освобождаването от мита на вноса на стоки с ниска стойност. Много пощенски служби по целия свят, включително България, направиха същото, докато чакат яснота как ще се отрази изпълнителната заповед на Тръмп, която влезе в сила в полунощ в петък.

Макар че някои превозвачи твърдят, че спирането е временно, то създава главоболия и объркване за хора, които никога не са се замисляли сериозно, преди да пуснат писмо или колет за САЩ по пощата.

„Чувствам се безпомощен, когато си помисля, че не мога да изпратя поща до САЩ“, казва Уест и добавя, че не всеки може да си позволи да използва по-скъпа куриерска услуга като UPS или FedEx. Той казва, че ще изчака още няколко дни, но ако спирането не бъде отменено дотогава, ще трябва да плати около 50 долара за куриер.

Промяната в правилата, предложена от Тръмп, има за цел да ограничи пропуск в законодателството, използван предимно от китайски търговци на дребно като Shein и Temu, за да продават евтини продукти директно на американски потребители без митнически проверки или мита. В продължение на години получателите в САЩ можеха да приемат пратки на стойност до 800 долара, без да плащат мита.

Решението на президента да премахне изключението има отзвук далеч извън Китай.

Не е ясно колко държави предприемат такива мерки или колко дълго ще бъдат в сила ограниченията. Но спирането на услугите е особено неудобно за хора, които не могат да си позволят куриери или живеят в райони, където достъпът до тях е затруднен.

Адам Кристофър – писател, живеещ в английската провинция, разказва, че миналата седмица е отишъл пеша до местната пощенска служба, за да изпрати две партиди подписани етикети за новия си роман на американския си издател Penguin Random House, но му е било съобщено, че пратките за САЩ са временно спрени. Вместо това, казва той, ще трябва да кара около час до офиса на UPS, където цената на пратката ще бъде значително по-висока.

„Това не е краят на света“, казва Кристофър, чиято книга „Star Wars: Master of Evil“ излиза през ноември. „Просто е много досадно. Звучи незначително, но ако умножите това по броя на засегнатите хора, резултатът е огромен“, казва той.

Тоня Кемп, собственик на специализиран магазин за бонбони и газирани напитки в Александрия, щата Вирджиния, казва, че през изминалата седмица доставчиците ѝ на бонбони в Европа и Канада са ѝ съобщили, че не могат да изпълнят поръчките ѝ, докато не бъдат изяснени новите митнически изисквания.

Засега тя има достатъчно специални сладкиши, за да запълни рафтовете си. Но без да знае кога ще бъде възобновена пощенската услуга, тя казва, че не е сигурна дали ще продължи да внася бонбони, ако разходите се увеличат значително.

„Всички те са изключително популярни“, казва тя за тези продукти. Но с допълнителните разходи за доставка „къде ще е границата, при която хората ще спрат да плащат толкова висока цена за един шоколад?“.