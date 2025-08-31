Германски град се надяваше миграцията да го промени, но тя не се оказа панацея

Преди десетилетие, когато Германия се бореше с притока на над един милион мигранти, малкото градче Алтена видя възможност да преобърне години на демографски и икономически упадък, пише Ройтерс.

Индустриалният град в Западна Германия влезе в националните медии през 2015 г., когато предложи да приеме със сто мигранти повече от изискваното, превръщайки се в модел на обещанието на канцлера Ангела Меркел: Wir schaffen das – Можем да го направим.

Но макар да е имало ползи и за двете страни, трима настоящи и бивши представители на града коментират пред Ройтерс, че миграцията не е била панацея.

С помощта на жителите, които се мобилизираха, за да подкрепят новодошлите, много от тях са намерили дом и са започнали да допринасят за местната икономика, разказват те пред Ройтерс. Но някои са се установили в по-големи градове, които предлагат повече възможности за работа и образование.

Други се борят да преодолеят езиковите и културни бариери, което води до нарастващи разходи за социално подпомагане в града със застаряващо население, казват представителите.

Сега някои местни жители се оплакват, че броят на бежанците и на търсещите убежище става твърде голям. Резултатите от последните избори показаха нарастваща подкрепа за антиимигрантската партия „Алтернатива за Германия“, подхранена от недоволството от нарастващите разходи за живот, подложените на натиск публични финанси и рушащата се инфраструктура.

„Чашата е наполовина пълна и наполовина празна“, коментира Томас Либиг, изследовател в областта на миграцията, който е участвал в доклада на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) през 2018 г., относно усилията на Алтена за интегриране на бежанци. „Много бежанци са намерили работа, но социалното сближаване все още изостава“, допълва той.

Топло посрещане

Разположена сред живописни гористи хълмове, Алтена е индустриален център от Средновековието насам.

Градът, разположен на брега на реката, се представя като родното място на производството на жичните телефони. Но местните металургични заводи се бореха да останат конкурентоспособни през последните десетилетия, което доведе до загубата на една трета от работните места, казва бившият кмет Андреас Холщайн пред Ройтерс. Само силно автоматизираният сектор за производство на стоманена тел е оцелял.

До 2015 г. Алтена е един от най-бързо намаляващите градове в Западна Германия с население от около 17 хил. души, което е малко над половината от това през 70-те години на миналия век, сочат данни на Световната банка.

Намаляването на данъците навреди на финансите на града, като затрудни поддържането на основни удобства, казват официални представители. Училищата са били затворени, защото нямало достатъчно ученици, които да запълнят класните стаи.

Когато Холщайн предложил да се приемат повече бежанци и хора, търсещи убежище от определените за града 270 души през 2015 г., предложението му получило широка подкрепа от членовете на местния общински съвет.

„Приемането на семейства означаваше, че можехме да запълним празни жилища, да отворим отново класните стаи и да вдхънем нов живот на града“, казва Анет Веземан, комисар по интеграцията на Алтена. „Това беше печеливша ситуация за всички“, допълва тя.

Градът вече беше приел вълни от мигранти, включително италианци и турци, наети през 60-те години на миналия век, за да работят в заводите му. Затова местните жители вече били свикнали да живеят със съседи с различни култури и езици, казва Холщайн.

На всяко бежанско семейство или отделен човек бил осигурен местен kuemmerer, или попечител, който да ги ориентира. Много местни жители се включили доброволно, за да помогнат, като събирали дарения за пакети с помощи, обзавеждали домовете на новодошлите, придружавали ги до лекарските кабинети и им помагали с документите.

Възползвайки се от високия процент на незаети жилища, градът настанил новодошлите в апартаменти вместо в приюти. Това спомогнало за интегрирането им в кварталите, се посочва в доклада на ОИСР.

Данните за програмата са оскъдни. Официални представители коментират, че не са проследявали колко мигранти са дошли от 2015 г. насам и как са се справили.

Но до 2024 г. приблизително половината от стоте допълнително пристигнали лица същата година все още живеели в Алтена, казва Веземан. Повечето от останалите се преместили в по-големи градове, а някои иракчани решили да се върнат у дома, допълва тя.

Възход на „Алтернатива за Германия“

Малко след пристигането на първите мигранти през 2015 г. местен пожарникар подпалил сграда, в която били настанени бежанци. Никой не е пострадал при палежа.

Две години по-късно кметът Холщайн оцелял след нападение с нож от мъж, който посочил като мотив политиката му по отношение на бежанците. С пристигането на все повече мигранти всяка година нагласите сред някои жители започнали да се влошават.

Гневът от отворената политика на Меркел към мигрантите, много от които бягащи от война и бедност в Близкия изток и Африка, допринесе за възхода на „Алтернатива за Германия“, която сега е основната опозиционна партия в страната.

Най-гъстонаселената провинция на Германия Северен Рейн-Вестфалия, където се намира Алтена, не е толкова консервативна, колкото източните области. Но „Алтернатива за Германия“ набира популярност в малките градове и селските райони, казва Манфред Гюлнер, директор на Института за социални изследвания и статистически анализи Forsa, която е водеща германска компания за проучване на общественото мнение.

Миграцията не е основното притеснение на Северен Рейн-Вестфалия, а ускоряването на инфлацията, загубата на работни места в автомобилната индустрия и усещането за упадък на икономиката.

„Само около половината от поддръжниците на „Алтернатива за Германия“ вярват, че партията би могла да управлява по-добре. Хората гласуват за нея от разочарование от останалите“, казва Гюлнер.

Партията спечели близо 24% от гласовете в Алтена на федералните избори през февруари, което е ръст спрямо около 10% през 2017 и 2021 г.

„Алтена е типичен пример за провалена интеграция и провалена политика“, казва Клаус Лаатш, лидер на парламентарната група на „Алтернатива за Германия“ в областния съвет на Маеркишер Крейс, който включва Алтена.

„Всичко около нас... се влошава“, допълва той, като посочва нарастващите цени на енергията, затворените предприятия, затрупаните с боклуци улици и неадекватните транспортни услуги. „Гражданите се сблъскват с тези проблеми всеки ден и виждат, че обещанията от миналото така и на са изпълнени“, допълва той.

Въпреки това партията има слабо присъствие в Алтена. Тя няма офис и не издигна кандидати в града за местните избори на 14 септември.

Приносът на Алтена за асимилацията на бежанците в Германия беше признат през 2017 г. с награда от федералното правителство.

Но населението продължи да намалява. До края на 2024 г. жителите бяха малко над 16 600, с 4% по-малко, отколкото през 2015 г., сочат данни на държавната статистическа служба.

Финансовото състояние на града се е подобрило, въпреки че според Холщайн това се дължи по-скоро на съкращения на разходите, увеличение на данъците и възстановяване на местната стоманодобивна промишленост, отколкото на относително малкия брой мигранти, които са избрали да останат.

Но дори когато някои напускат, други продължават да пристигат, казват официални представители.

Те са привлечени от достъпните жилища в града и репутацията му за гостоприемност, казва сирийска собственичка на супермаркет и двама от нейните клиенти, които не са пожелали имената им да бъдат публикувани от страх, че ще привлекат нежелано внимание.

След години на усилия някои от първите доброволци вече се оттеглят и намирането на заместници става по-трудно, казва Холщайн.

Но градът остава относително непроменен, отбелязва той. „Това е положително. Новодошлите живеят сред нас, децата им ходят на училище, животът продължава“.

Връщайки се назад, той остава убеден, че Меркел е права. „Можем да го направим. Но критиците също са прави – Германия не може да поема тези хора безкрайно“, отбелязва Холщайн.