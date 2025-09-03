Евробарометър: Девет от десет европейци настояват за по-обединен ЕС

Предизвикателствата в света стават все по-сериозни и 90% от европейските граждани настояват държавите от Европейския съюз да са по-обединени, за да се справят с тях, а 77% смятат, че ЕС се нуждае от повече средства, за да се справи с настоящите световни предизвикателства. Делът за България по тези показатели е съответно 83% (сплотеност), като страната се нарежда на предпоследно място преди Румъния (73%) и 69% (финансиране) - в една група с Германия (70%), Естония (69%) и Румъния (68%).

Тези нагласи са отразени в последното проучване "Евробарометър" на Европейския парламент, което разкрива очакванията на гражданите по отношение на развитието на Евросъюза.

В един все по-непредсказуем свят Европейският съюз се очертава като място на стабилност в очите на гражданите, установява проучването. Въпреки че одобрението за членство в ЕС достигна най-високите си стойности през 2025 г., съществуват и силни очаквания относно бъдещата роля на ЕС, като гражданите поставят фокуса върху сигурността, отбраната, икономиката, мира и демокрацията. Европейците призовават за по-голямо единство между държавите членки и повече средства за справяне с настоящия международен контекст. Докато се обсъжда дългосрочният бюджет на ЕС след 2027 г., големи мнозинства от гражданите искат прозрачност и демократичен контрол върху това как ще бъде инвестиран. Дългосрочният бюджет на ЕС трябва да бъде достатъчно гъвкав, за да посреща настоящите и бъдещите предизвикателства, като същевременно позволява на Европейския съюз да инвестира в това, което е важно.

Европа трябва да обедини силите си

Предизвикателствата в света стават все по-сериозни и 68% от анкетираните заявяват, че ролята на ЕС за защита на гражданите си от глобални кризи и рискове за сигурността трябва да стане по-важна в бъдеще.

В България също мнозинството от респондентите (56%) заявява, че ЕС следва да играе по-голяма роля в защитата на своите граждани, като страната ни е в една група с Естония (56%) и Австрия (54%), а най-положителни нагласи по този показател се наблюдават в Кипър (91%), Ирландия (83%), Люксембург (82%) и Швеция (82%).

Имиджът на ЕС се разраства

Повече от половината от хората (52%) имат положителен образ за Евросъюза, което е регистрирано само два пъти досега през последните две десетилетия: през есента на 2021 г. (54%) и през пролетта на 2022 г. (52%).

Сега 42% смятат, че нещата в ЕС вървят в правилната посока, което е подобрение със седем процентни пункта от януари/февруари 2025 г. и близо до най-високия резултат за всички времена от пролетта на 2022 г. (43%).

Европа има значение за по-добър живот

Според 72% от хората действията на ЕС оказват влияние върху ежедневието им. От тези, които казват това, половината са на мнение, че това въздействие е положително. За 31% то обаче е нито като положително, нито като отрицателно, а 18% го виждат като отрицателно.

Ползи от членството в ЕС

За 73% от анкетираните страната им е спечелила от членството си в ЕС, което е близо до най-високия резултат, регистриран досега през януари/февруари 2025 г. (74%). Основните ползи от членството в ЕС са мирът и сигурността (37%) и по-доброто сътрудничество между държавите членки (36%).

Бюджетът на Европа се нуждае от ефективен надзор

Бюджетният контрол е основна компетентност на Европейския парламент. Гражданите са съгласни и 91% от тях се надяват Европейският парламент да разполага с цялата необходима информация и средства за правилен контрол на разходите на ЕС.

Според 78% от гражданите на ЕС в бъдеще все по-голям брой проекти ще изискват съвместно финансиране от ЕС като цяло, а не от отделни държави членки. Освен това, 73% подкрепят въвеждането на нови видове специфични за ЕС източници на приходи. За България подкрепата по този показател е близък средния за ЕС. Най-висока е подкрепата в Малта – 92%, а най-ниска в Румъния – 60%.

Прозрачността е от ключово значение

За 91% от европейските граждани (88% за България) Европейският парламент трябва да разполага с цялата необходима информация и средства, за да контролира правилно разходите на ЕС.

Едновременно с това 85% от европейците (82% от българските респонденти) с мнозинство във всички страни от Евросъюза, са съгласни, че предоставянето на средства на държавите членки следва да зависи от спазването на върховенството на закона и демократичните принципи в страните.

ЕС се смята за място на стабилност, като 73% от европейците заявяват, че тяхната страна е спечелила от членството си в ЕС. България обаче е на последно място по този показател, като 58% от българските респонденти (спад с 3 проценти пункта в сравнение с проучването от януари-февруари 2025 г.) са на мнение, че страната е извлякла ползи от членството си в ЕС, а преди България са Австрия (60%) и Чехия (62%).

Държавите от ЕС трябва да запазят европейските ценности

Евросъюзът трябва да обвърже предоставянето на средства на държавите членки със спазването от страна на техните правителства на върховенството на закона и демократичните принципи – 85% от анкетираните са съгласни с това твърдение.

Сигурността е важна за мястото на Европа в света

Отбраната и сигурността са темите, които идват на ум на първо място за 37% от европейците, когато мислят за това как ЕС трябва да укрепи позицията си в света. Конкурентоспособността, икономиката и промишлеността следват на второ място с 32%.

За 40% от българите това са основни приоритети, но към тях се добавят демографията, миграцията и застаряването на населението (34%), като отбраната и сигурността остават на пета позиция (24%) след енергийната независимост, ресурсите и инфраструктурите (28%) и безопасността на храните и селското стопанство (28%).

В отговор на въпроса кои са областите, на които Европейският парламент следва да даде приоритет, участниците в проучването посочват на първо място инфлацията, покачващите се цени и разходите за живот (41%), отбраната и сигурността (34%), както и борбата срещу бедността и социалното изключване (31%).

От анкетата става ясно, че българите смятат за основен приоритет инфлацията, заради покачващите се цени и разходите за живот (56%), а на втора и трета позиция съответно подкрепата за икономиката и създаването на нови работни места (44%), борбата срещу бедността и социалното изключване (42%). Отбраната и сигурността остават на шеста позиция с 21% подкрепа.

Investor.bg припомня, че овладяването на инфлацията и разходите за живот вече се очерта като ключов проблем при последните европейски избори, като икономическата ситуация продължава да бъде основен повод за безпокойство за много европейци.

Нараства оптимизмът за бъдещето

66% от европейците са оптимисти за бъдещето на ЕС - това високо ниво на оптимизъм е измерено за последно през 2020/21 г. Сред 15-24-годишните делът на оптимистите в ЕС е дори по-висок – 72%.

Пролетното проучване на "Евробарометър" на Европейския парламент за 2025 г. е проведено от изследователската агенция Verian от 5 до 29 май във всичките 27 държави членки на ЕС. Проучването беше проведено лице в лице, като в някои държави членки (Дания, Малта, Нидерландия, Финландия и Швеция) бяха използвани допълнително видео интервюта (CAVI). Проведени са общо 26 410 интервюта.