Нобелови експерти не очакват Доналд Тръмп да спечели наградата за мир тази година

Президентът на САЩ Доналд Тръмп няма да спечели Нобеловата награда за мир, която толкова силно желае, тъй като разрушава международния ред, който комитетът, присъждащ наградата, толкова много цени, считат експерти, цитирани от Ройтерс.

Лобирането му вероятно също ще бъде контрапродуктивно. Комитетът, който връчва наградата, предпочита да работи независимо и да се предпазва от външен натиск, казва един от членовете му.

Вместо това петчленният комитет може да изтъкне хуманитарна организация, която работи в среда, станала предизвикателна отчасти поради намаляването на американските помощи от Тръмп. Носителят на наградата ще бъде обявен на 10 октомври. Това може да означава награда за агенцията на ООН за бежанците, агенцията на ООН за децата УНИЦЕФ, за Червения кръст, за „Лекари без граници“ или за местни активистки групи.

„Той няма никакъв шанс да спечели наградата за мир“, казва историкът на наградата Асле Свеен, като се позовава на подкрепата на Тръмп за Израел във войната в Газа и опитите му за сближаване с руския президент Владимир Путин, наред с други причини.

В завещанието на Алфред Нобел, основателя на наградата, се посочва, че тя трябва да се присъжда на човека, „който е направил най-много или най-доброто за насърчаване на приятелството между нациите“. Това е нещо, което Тръмп не прави, според Нина Граджър, директор на Института за изследване на мира в Осло.

„Той изтегли САЩ от Световната здравна организация и от Парижкото споразумение за климата, той започна търговска война срещу стари приятели и съюзници“, коментира Граджър пред Ройтерс. „Не за това се сещаме, когато мислим за миролюбив президент или за човек, който наистина има интерес да насърчава мира“, допълва тя.

Малко вероятни Нобелови лауреати

Със сигурност много изненадващи кандидати са печелели Нобеловата награда за мир в миналото – Барак Обама по-малко от осем месеца след като стана президент на САЩ или съветникът по националната сигурност на САЩ Хенри Кисинджър в разгара на Виетнамската война.

„Понякога хората са получавали Нобелова награда за мир въпреки жестоко, авторитарно минало, при което са допринесли за зло или най-малкото за нередност“, казва Хенрик Сисе, бивш член на Норвежкия нобелов комитет.

„Но те явно се разбрали, че нещата, за които са допринесли, са били погрешни, и затова са предприели необходимите стъпки, за да поправят тези грешки“, отбелязва той и дава за пример Ф.В. де Клерк, последния лидер на Южна Африка от епохата на апартейда, който спечели наградата заедно с Нелсън Мандела през 1993 г.

Ако Тръмп успее да притисне Путин да прекрати войната в Украйна или израелския лидер Бенямин Нетаняху да спре войната в Ивицата Газа, той може да бъде обсъден като възможен кандидат, казва Граджър.

Силна лобистка кампания

Мнозина са лобирали да спечелят Нобелова награда за мир, но никой не го е правил по-усилено от Тръмп. Той използва платформата си като американски президент многократно, за да твърди, че трябва да спечели наградата, включително когато се обърна към Общото събрание на ООН във вторник.

Лобирането обаче обикновено е контрапродуктивно, казва заместник-председателят на Норвежкия нобелов комитет. „Тези кампании за оказване на влияние имат повече отрицателни, отколкото положителни последици, тъй като говорим за това в комитета. Някои кандидати се стремят наистина усилено към наградата и ние не харесваме това“, казва Асле Тойе. Той говори общо за лобирането, а не за конкретен кандидат.

„Свикнали сме да работим в заключена стая, без опити да бъдем повлияни. Достатъчно трудно е да постигнем съгласие помежду си, без да се налага още хора да се опитват да ни влияят“, допълва той.

Кой трябва да спечели?

Освен хуманитарна организация, комитетът може също да изтъкне институции на ООН, като Международния съд или ООН като цяло, която отбелязва 80-та си годишнина тази година.

Може да обърне поглед и към журналисти след година, в която загинаха най-много служители в медиите, докато отразяваха новините, мнозинството от тях в Ивицата Газа. В този случай комитетът може да присъди наградата на Комисията за защита на журналистите или на "Репортери без граници".

Той може да изтъкне и местни посредници, преговарящи за примирие или достъп до помощ в конфликти, като мирните комитети в Централноафриканската република, Мрежата за изграждане на мир в Западна Африка или Комитета на старейшините и посредниците в Ел Фашер, Дарфур.

„Всеки от тях би заслужавал наградата“, казва Карим Хагаг, ръководител на Института за изследване на международния мир в Стокхолм.