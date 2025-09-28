ООН възстанови оръжейното ембарго и други санкции срещу Иран след процес, иницииран от ключови европейски сили, предава Ройтерс. Техеран предупреди, че мерките ще срещнат суров отговор.

Великобритания, Франция и Германия инициираха връщането на санкции срещу Иран в Съвета за сигурност на ООН по обвинения, че страната е нарушила споразумението от 2015 г., което целеше да я спре да разработва ядрена бомба. Иран отрича да се стреми съм ядрени оръжия.

Краят на десетгодишната ядрена сделка, договорена първоначално от Иран, Великобритания, Германия, Франция, САЩ, Русия и Китай, вероятно ще задълбочи напрежението в Близкия изток, само месеци след като Израел и САЩ бомбардираха ирански ядрени обекти.

Санкциите на ООН, наложени от Съвета за сигурност в резолюции, приети между 2006 и 2010 г., бяха възстановени в 00.00 ч по Гринуич в събота. Опитите за отлагане на връщането на всички санкции срещу Иран се провалиха в кулоарите на ежегодната среща на световните лидери в ООН тази седмица.

„Призоваваме Иран и всички страни да се придържат напълно към тези резолюции“, заявиха външните министри на Франция, Великобритания и Германия в съвместно изявление след изтичането на крайния срок.

Техеран предупреди със суров отговор. Но иранският президент Масуд Пезешкиан заяви в петък, че Иран няма намерение да напуска Договора за неразпространение на ядрените оръжия. В събота Иран заяви, че ще повика посланиците си във Великобритания, Франция и Германия за консултации.

Русия оспори връщането на санкциите на ООН срещу Иран.

„Това е незаконно и не може да се приложи“, заяви руският външен министър Сергей Лавров пред репортери и добави, че е изпратил писмо до генералния секретар на световната организация Антониу Гутериш с предупреждение, че би допуснал „голяма грешка“, ако признае връщането на санкциите на ООН срещу Иран.

Дипломацията все още е вариант

Европейските сили бяха предложили отлагане на възстановяването на санкциите за до шест месеца, за да позволят разговори по дългосрочно споразумение, ако Иран възстанови достъпа на ядрените инспектори на ООН, отговори на притеснения относно запасите си с обогатен уран и започне разговори със САЩ.

„Нашите страни ще продължат да следват дипломатически пътища и преговори. Възстановяването на санкциите на ООН не е краят на дипломацията“, заявиха външните министри на Великобритания, Франция и Германия. „Призоваваме Иран да се въздържа от действия за ескалиране на напрежението и да се върне към спазването на своите правно обвързващи задължения за гаранции“, допълниха те.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви ясно, че дипломацията все още е вариант за Иран и сделка остава най-добрият изход за иранския народ и света, заяви американският държавен секретар Марко Рубио в изявление след възстановяването на санкциите на ООН.

„За да сатне това, Иран трябва да приеме преки разговори, проведени с добра воля, без забавяне или замъгляване“, допълни той и подчерта, че докато не бъде сключено ново споразумение, е важно страните да приложат санкции „незабавно, за да окажат натиск върху иранските лидери да направят това, което е правилно за тяхната страна, и най-доброто за безопасността на света“.

Иранската икономика вече изпитва затруднения с възстановяването на тежките американски санкции от 2018 г., след като Тръмп се отказа от договора през първия си мандат.

Иранският риал продължи да отбелязва спад поради опасения от нови санкции. Той се понижи до 1 123 000 за американски долар, което е ново рекордно дъно, в събота спрямо около 1 085 000 в петък, става ясно от сайтове за валутните курсове, сред които Bon-bast.com.

С връщането на санкциите на ООН Иран отново ще бъде подложен на оръжейно ембарго и забрана на обогатяването на уран и преработвателните дейности и на всички дейности, свързани с балистични ракети, способни да носят ядрени оръжия, включително пускови устройства.

Другите санкции, които ще бъдат възстановени, включват забрана за пътуване на десетки ирански представители, замразяване на активи на десетки ирански физически и юридически лица и забрана на доставките на всичко, което може да се използва в иранската ядрена програма.

Всички страни имат право да изземват и унищожават всички продукти, забранени съгласно санкциите на ООН, а на Иран ще бъде забранено да придобива интереси в каквато и да е търговска дейност в друга страна, свързана с добив на уран, производство или използване на ядрени материали и технологии.