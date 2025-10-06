Трима учени получиха Нобелова награда за медицина за открития в работата на имунната система

Трима учени получиха Нобелова награда за физиология или медицина за открития в областта на имунната система, довели до нови изследвания и работа по терапии за лечение на рак и автоимунни заболявания, съобщава Bloomberg.

Мери Е. Бранкоу, Фред Рамсдел и Шимон Сакагучи ще си поделят наградата от 11 млн. крони (1,2 млн. долара), съобщи в понеделник Нобеловата асамблея при Каролинския институт в Стокхолм.

Бранкоу и Рамсдел работят в САЩ, а Сакагучи работи в университета в Осака в родната си Япония. Бранкоу е свързана с Institute for Systems Biology (Институт за системна биология) в Сиатъл, а Рамсдел е свързан с компанията Sonoma Biotherapeutics в Сан Франциско.

Тримата бяха отличени „за своите революционни открития в областта на периферната имунна толерантност, която предпазва имунната система от увреждане на организма“, заявиха от Нобеловия комитет. Те „идентифицираха охранителите на имунната система, регулаторните Т-клетки, като по този начин положиха основите на нова област на научните изследвания“.

Откритията са довели и до разработването на потенциални медицински лечения, които в момента се оценяват в клинични изпитвания, заяви комитетът.

Годишните награди за постижения в областта на физиката, химията, медицината, литературата и мира са учредени в завещанието на Алфред Нобел – шведският изобретател на динамита, починал през 1896 г. Награда за икономически науки е добавена от Шведската централна банка през 1968 г.

Миналогодишната Нобелова награда за медицина беше присъдена на двама американски учени за откритието им на фундаментален принцип, регулиращ как генната активност се регулира чрез малки РНК молекули. Други забележителни открития, които са спечелили отличия, включват инсулина през 1923 г., пеницилина през 1945 г. и молекулната структура на ДНК през 1962 г.

Лауреатите се обявяват до 13 октомври в Стокхолм, с изключение на Нобеловата награда за мир, чиито лауреати се избират в петък от Норвежкия Нобелов комитет в Осло.