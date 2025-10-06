IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна

Трима учени получиха Нобелова награда за медицина за открития в работата на имунната система

Мери Е. Бранкоу и Фред Рамсдел работят в САЩ, а Шимон Сакагучи работи в университета в Осака в родната си Япония

15:02 | 06.10.25 г. 1
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: EPA/CLAUDIO BRESCIANI/TT
Снимка: EPA/CLAUDIO BRESCIANI/TT

Трима учени получиха Нобелова награда за физиология или медицина за открития в областта на имунната система, довели до нови изследвания и работа по терапии за лечение на рак и автоимунни заболявания, съобщава Bloomberg.

Мери Е. Бранкоу, Фред Рамсдел и Шимон Сакагучи ще си поделят наградата от 11 млн. крони (1,2 млн. долара), съобщи в понеделник Нобеловата асамблея при Каролинския институт в Стокхолм.

Бранкоу и Рамсдел работят в САЩ, а Сакагучи работи в университета в Осака в родната си Япония. Бранкоу е свързана с Institute for Systems Biology (Институт за системна биология) в Сиатъл, а Рамсдел е свързан с компанията Sonoma Biotherapeutics в Сан Франциско.

Свързани статии

Тримата бяха отличени „за своите революционни открития в областта на периферната имунна толерантност, която предпазва имунната система от увреждане на организма“, заявиха от Нобеловия комитет. Те „идентифицираха охранителите на имунната система, регулаторните Т-клетки, като по този начин положиха основите на нова област на научните изследвания“.

Откритията са довели и до разработването на потенциални медицински лечения, които в момента се оценяват в клинични изпитвания, заяви комитетът.

Годишните награди за постижения в областта на физиката, химията, медицината, литературата и мира са учредени в завещанието на Алфред Нобел – шведският изобретател на динамита, починал през 1896 г. Награда за икономически науки е добавена от Шведската централна банка през 1968 г.

Миналогодишната Нобелова награда за медицина беше присъдена на двама американски учени за откритието им на фундаментален принцип, регулиращ как генната активност се регулира чрез малки РНК молекули. Други забележителни открития, които са спечелили отличия, включват инсулина през 1923 г., пеницилина през 1945 г. и молекулната структура на ДНК през 1962 г.

Лауреатите се обявяват до 13 октомври в Стокхолм, с изключение на Нобеловата награда за мир, чиито лауреати се избират в петък от Норвежкия Нобелов комитет в Осло.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 15:04 | 06.10.25 г.
нобелови награди
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Свят виж още

Коментари

Добави коментар
1
rate up comment 0 rate down comment 0
Алехандро
преди 2 минути
Айде, ще съм добър, фирмите които правят клинични поручвания са TolerogenixX GmbH, Santa Ana Bio, Cabaletta Bio - като последната е на борста, и според мен заслужава размисъл, но не и от кънтящи соц кратуни.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
Финанси виж още