Кюрдските бунтовници от ПКК се оттеглят от Турция, искат влизане в политиката

Кюрдската работническа партия (ПКК) заяви, че се оттегля от Турция като част от процеса по разоръжаване, който се координира с правителството, като притисна Анкара да предприеме следващи стъпки, които ѝ позволяват да влезе в политиката, предава Ройтерс.

ПКК, която води бунт срещу турската държава от 1984 г., реши през май да се разоръжи и да се разпусне след призив да прекрати въоръжената си борба от намиращия се в затвора неин лидер Абдула Йоджалан. При боевете загинаха над 40 хил. души.

През юли забранената от закона групировка, която беше определена като терористична организация от Турция, САЩ и Европейския съюз, изгори някои оръжия в символичен акт на добра воля.

В изявление, прочетено на събитие в планината Кандил, бастион на групировката в Севеен Ирак, ПКК заяви, че е решила да оттегли всичките си членове от Турция, за да положи основите на „свободен, демократичен и братски живот“.

ПКК търси преход към политиката

Тя съобщи, че крачката отразява ангажимента на групировката към разоръжаване и интеграционния процес, като добави, че турското правителство вече трябва да открие пътя за преминаването на ПКК в „демократичната политика“ с приемането на закони за интеграция.

Докато високопоставен представител четеше съобщението на събитието в неделя, около 20 бойци на ПКК стояха във формация с голяма снимка на Йоджалан на заден план.

„Напът сме да изпълним мирния проект на лидера Йоджалан“, заяви говорителят на ПКК Загрос Хива пред Ройтерс от Кандил. „Следователно, другата страна, Турция, трябва да изпълни политическите промени и да подготви подходяща среда за задействането на проекта“, допълни той.

Директорът по комуникациите на президента Реджеп Ердоган, Бурханетин Дуран, изрази задоволство от съобщението за оттегляне и заяви, че правителството иска да постигне траен мир и сигурност.

„Тази нова крачка е положително развитие от гледна точка на целта ПКК да свали оръжията си с всички техни елементи“, добави Дуран в публикация в Х.

ПКК се намира в Северен Ирак, след като беше изтласкана отвъд югоизточната граница на Турция през последните години. Турската армия извършва редовно удари срещу бази на ПКК в региона и установи редица военни пунктове там.

През годините целите на ПКК се промениха от стремеж към независима държава до стремеж към по-големи права на кюрдите и ограничена автономия в населената предимно с кюрди Югоизточна Турция.

Турция твърди, че защитава правата на кюрдите, но няма да позволи сепаратистки ходове.

Краят на конфликта на Турция, която е членка на НАТО, с ПКК може да има последици в региона, включително съседна Сирия, където САЩ е съюзник на сирийските кюрдски сили, които Анкара счита за клон на ПКК.