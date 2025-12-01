Главният икономист на Словашката народна банка: Еврото беше важно за привличането на инвестиции

Въвеждането на еврото като официална валута в Словакия беше важна стъпка за привличането на чужди инвестиции и за премахване на несигурността около валутните колебания. Този коментар направи Михал Хорват, главен икономист на Словашката народна банка и изпълнителен директор, отговарящ за монетарната политика на банката, предаде БТА.

Той съобщи, че десетилетие на дълбоки реформи в страната предшества приемането на еврото. Хорват напомни, че Словакия е част от еврозоната от 1 януари 2009 година, след като процесът по присъединяване към валутната зона започва още през 2004 година.

„Първата стратегия за влизане във валутния съюз е изготвена още през 2003 г. от второто правителството на премиера Микулаш Дзуринда, при което през 2005 г. страната влиза във валутно-курсовия механизъм (ERM II), обясни той. – То падна от власт през 2006 г., след като парламентарните избори печели партията на Роберт Фицо „Посока – социална демокрация“.“

Премиерът Фицо завършва процеса по присъединяване към еврозоната, а по това време именно Михал Хорват е съветник на финансовия министър на Словакия.

„Еврото беше важен елемент, парче от пъзела, който превърна Словакия в привлекателна дестинация за инвестиции“, изтъкна икономистът. Той подчерта, че преди приемането на еврото са осъществени реформи в данъчната и пенсионната система, трудовото законодателство и в други сфери.

Михал Хорват посочи, че Словакия приема еврото при курс от 30,1260 словашки крони за едно евро. Преди това обаче словашката валута отбелязва значителни колебания, като курсът ѝ през 2005 г. е около 38 крони за едно евро, а през 2006 г., след декларирана подкрепа от Фицо за приемането на еврото, постепенно се повишава до малко под 35 крони за евро.

„Еврото беше последната стъпка, която на практика премахна валутната несигурност. Очакванията бяха, че то ще донесе допълнителни инвестиции и засилване на външната търговия, защото това беше икономическият модел, на който се основаваше и все още се основава просперитетът на Словакия“, заяви главният икономист на Словашката народна банка.

Що се отнася до основните предизвикателства пред страната в процеса по присъединяване към еврозоната, Михал Хорват отбеляза, че за Словакия не е било лесна задача да отговори на критериите за конвергенция.

„Още преди да се присъединим към еврото, основното предизвикателство беше да убедим европейските институции, че сме подготвени за него, че икономиката ни е готова и всичко ще бъде наред след влизането ни в еврозоната – че няма да причиним никакви проблеми за европейската икономика или власти“, заяви икономистът и посочи, че след присъединяването се е наложило да „бъдат изгладени“ много практически въпроси.

По думите му този „изключително голям логистичен проект за централната банка“ започва с мащабна информационна кампания, насочена към различни заинтересовани групи сред населението, но също и към бизнеса, и финансовия сектор. „Обяснихме какви ще са практическите измерения на еврото за тях. Бяха предприети и мерки за преодоляване на някои от най-големите опасения сред населението, като например, че цените ще се повишат. Бяха положени много усилия за повишаване на прозрачността на ценообразуването както преди, така и след присъединяването към еврото. Трябваше да се уверим, че преходът ще протече гладко от техническа гледна точка“, отбеляза още Хорват.

На въпрос за затруднения за гражданите и бизнеса през първите няколко месеца от въвеждането на единната европейска валута, той е категоричен, че всичко е минало дори по-добре от очакваното. „По това време Европейската комисия изготвяше редовни доклади относно въвеждането на еврото, за това как се развиват различните елементи от процеса, а след известно време тези доклади станаха много скучни, тъй като нямаше проблеми, които да се налага да бъдат разглеждани. Всичко мина много, много гладко“, разказа икономистът.

Той припомни, че Словакия влиза в еврозоната в момент, когато започва световната финансова криза от 2008-2009 г. „Тогава лихвените проценти се определяха на базата на много фактори. Имаше официална политика, но и много несигурност, имаше спад на реалните доходи, голяма несигурност за домакинствата, много малко инвестиции в икономиката, включително и в сектора на жилищното строителство. Всички тези фактори засенчиха всякакви притеснения, които хората може да са имали, например за пазарни балони, които всъщност не се материализираха“, допълни Хорват.

Той определи влизането на Словакия в еврозоната като успех. „Определено е успех. Населението подкрепя еврото с огромен ентусиазъм. Словаците са сред най-ентусиазираните по отношение на еврото в цялата еврозона“, смята главният икономист на централната банка. Според него „функционирането на еврото е напълно безпроблемно от самото начало на въвеждане в Словакия. „В действителност икономиката е изправена пред много предизвикателства, но никое от тях не е пряко свързано с еврото, а с много други неща, имащи връзка с текущата икономическа ситуация в страната“, не скри проблемите Хорват.