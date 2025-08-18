Словакия изнася оръжия за 1 млрд. евро за Украйна, докато премиерът Фицо другарува с Путин

Словашкият премиер Роберт Фицо спря военната помощ за Украйна, критикува санкциите на ЕС срещу Русия, търгува с Брюксел за своя глас (блокирайки за кратко 18-ия пакет със санкции), отхвърля членството на Украйна в НАТО и посети Москва за среща с президента Владимир Путин. В края на 2024 г. той опита да принуди Украйна да поднови транзита на руския природен газ, заплашвайки, че ще блокира всяка помощ от ЕС за Киев.

Но в същото време, когато Фицо отказа да се включи в инициативата на Чехия за покупка на артилерийски снаряди за Украйна, само за 48 часа словаците събраха 1 млн. евро помощ за украинската армия. В крайна сметка по данни на ВВС Словакия също участва в инициативата - с частни дарения за 2 млн. евро, които бяха изпратени директно от гражданите на чешкото правителство.

Оръжейни компании от Словакия пък са продали оръжие за 1,15 млрд. евро на Украйна през 2024 година, пише европейското издание Politico, позовавайки се на данни от националната статистика. Износът се удвоява спрямо 2023 г. и украиските военни разчитат на 155-мм снаряди, гаубици "Зузана" и друго военно оборудване, сочат още данните.

Според зам.-министъра на отбраната на Словакия Игор Меличер в това няма нищо лошо - в своята предизборна кампания Фицо е обещал, че нито един куршум от държавните складове на Словакия няма да замине за Украйна, и реално спазва своето обещание.

Словакия е станала член на ЕС, защото споделя неговите ценности и уважава свободния пазар, обяснява още Меличер пред Politico. Според него точно това се случва - Братислава не ограничава свободната търговия, изнасяйки оръжие към Украйна. "Това не е подкрепа за войната, а за търговията", категоричен е той. Зам.-министърът обръща внимание още и на факта, че словашките оръжейни компании често доставят оръжието не директно в Украйна, а на западни партньори, които решават да го предоставят на украинците.

Politico отбелязва още, че Роберт Фицо ще се възползва и от средствата за превъоръжаване, които предоставя ЕС, макар че ги критикува през април. Изданието обаче посочва, че това "са много пари на масата" (около 800 млрд. евро), които словашкото правителство ще вземе и ще използва за "проекти с двойно предназначение".

Подобна тактика има и Италия, която се кани да представи строителството на мост до Сицилия - отдавнашна мечта на Рим, за военен обект и средствата ще бъдат отбелязани като разход, свързан с ангажимента за увеличаване на парите за въоръжаване до 5% от брутния вътрешен продукт (БВП), който вече имат членовете на НАТО.