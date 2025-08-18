IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна

Словакия изнася оръжия за 1 млрд. евро за Украйна, докато премиерът Фицо другарува с Путин

Подкрепяма търговията, не войната, обясняват от правителството

13:13 | 18.08.25 г. 3
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Словашкият премиер Роберт Фицо спря военната помощ за Украйна, критикува санкциите на ЕС срещу Русия, търгува с Брюксел за своя глас (блокирайки за кратко 18-ия пакет със санкции), отхвърля членството на Украйна в НАТО и посети Москва за среща с президента Владимир Путин. В края на 2024 г. той опита да принуди Украйна да поднови транзита на руския природен газ, заплашвайки, че ще блокира всяка помощ от ЕС за Киев.

Но в същото време, когато Фицо отказа да се включи в инициативата на Чехия за покупка на артилерийски снаряди за Украйна, само за 48 часа словаците събраха 1 млн. евро помощ за украинската армия. В крайна сметка по данни на ВВС Словакия също участва в инициативата - с частни дарения за 2 млн. евро, които бяха изпратени директно от гражданите на чешкото правителство.

Оръжейни компании от Словакия пък са продали оръжие за 1,15 млрд. евро на Украйна през 2024 година, пише европейското издание Politico, позовавайки се на данни от националната статистика. Износът се удвоява спрямо 2023 г. и украиските военни разчитат на 155-мм снаряди, гаубици "Зузана" и друго военно оборудване, сочат още данните.

Според зам.-министъра на отбраната на Словакия Игор Меличер в това няма нищо лошо - в своята предизборна кампания Фицо е обещал, че нито един куршум от държавните складове на Словакия няма да замине за Украйна, и реално спазва своето обещание.

Словакия е станала член на ЕС, защото споделя неговите ценности и уважава свободния пазар, обяснява още Меличер пред Politico. Според него точно това се случва - Братислава не ограничава свободната търговия, изнасяйки оръжие към Украйна. "Това не е подкрепа за войната, а за търговията", категоричен е той. Зам.-министърът обръща внимание още и на факта, че словашките оръжейни компании често доставят оръжието не директно в Украйна, а на западни партньори, които решават да го предоставят на украинците.

Свързани статии

Politico отбелязва още, че Роберт Фицо ще се възползва и от средствата за превъоръжаване, които предоставя ЕС, макар че ги критикува през април. Изданието обаче посочва, че това "са много пари на масата" (около 800 млрд. евро), които словашкото правителство ще вземе и ще използва за "проекти с двойно предназначение".

Подобна тактика има и Италия, която  се кани да представи строителството на мост до Сицилия - отдавнашна мечта на Рим, за военен обект и средствата ще бъдат отбелязани като разход, свързан с ангажимента за увеличаване на парите за въоръжаване до 5% от брутния вътрешен продукт (БВП), който вече имат членовете на НАТО.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 13:13 | 18.08.25 г.
икономиката на Словакия Роберт Фицо войната в Украйна износ на оръжия
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Сигурност и отбрана виж още

Коментари

Добави коментар
3
rate up comment 1 rate down comment 0
Алехандро
преди 12 минути
До 3 - И не спирам да се чудя, а тукашната аналогова ростролбриг, не спираше през тези 1000 дни да говорят за наступления, 200 пропадания на фронта, чували - 500, превзети Покровск и Часов Яр х 10 пъти, и т. далее и т. далее, пък накрая, едно голямо ничто! Разбрахте ли ростролбриг, какви баламурници сте, как ви пълнят главите с кофа с акипропаганда, и вие, като лениновите полезни *** веднага надувате гайдата. Пожелавам ви през новата година дядя Мраз да ви донесе поне 1% критично мислене
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
2
rate up comment 3 rate down comment 0
Алехандро
преди 20 минути
Драма, поредна: "Всичко ново е добре забравено старо...Руските власти въведоха горивни карти в анексирания Крим, като ограничиха продажбата на бензин по бензиностанциите, пише украинският проект Кримският вятър. Абонати разказаха на изданието, че бензин А-95 е изчезнал от повечето бензиностанции в Крим, а там, където все още го има, той се продава основно срещу талони от предприятия на значително по-висока цена.Същата мярка започна да действа и в Забайкалския край на РФ"! Хахахахаха!!!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 3 rate down comment 0
Алехандро
преди 27 минути
Добре бе, каак може за 1000 дни, да изхарчиш 1 трлн. долара, да изтрепиш над 1 млн. собствено мясо, да създадеш над 5 млн. инвалида, да срутиш икономиката си, да загубиш най-ценният си и изгоден пазар, и да завземеш някакъв си келяв 1% територия?! Това се казва провалът на века!!! Знаменит провал!!!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
Финанси виж още