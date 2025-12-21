Кремъл: Промените в предложенията на САЩ не увеличават шансовете за мир в Украйна

Основният съветник на руския президент Владимир Путин по външната политика изрази увереност в неделя, че шансовете за мир в Украйна не са се подобрили от промените, внесени от европейците и Украйна в американските предложения, предава агенция Интерфакс.

„Това не е прогноза“, коментира външнополитическият съветник на Кремъл Юрий Ушаков пред репотрети.

„Сигурен съм, че предложенията, които европейците и украинците са направили или се опитват да направят, определено не подобряват документа и възможността за постигане на дългосрочен мир“, допълни той.

Европейските и украинските преговарящи обсъждаха промени в набора от предложения на САЩ за споразумение за прекратяване на близо четиригодишната война, но не е ясно какви точно промени са били направени в първоначалните американски предложения.

Американски преговарящи се срещнаха с руски представители във Флорида в събота.

Специалният пратеник на Путин Кирил Дмитриев заяви пред репортери след срещата със специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф и зетя на президента Доналд Тръмп, Джаред Къшнър, че разговорите са били конструктивни и ще продължат в неделя.

Междувременно украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украйна ще подкрепи американското предложение за тристранни преговори със САЩ и Русия, ако това улесни още размени на пленници и открие пътя за срещи на националните лидери, предава Ройтерс.

Зеленски, който говори пред местни журналисти в Киев, заяви също, че главният украински преговарящ Рустем Умеров го е уведомил за последните разговори в петък с американските преговарящи в САЩ.

Зеленски заяви, че САЩ предлагат тристранни преговори – САЩ, Украйна и Русия, на ниво съветници по националната сигурност.

„Ако такава среща може да се проведе сега, за да позволи размени на военнопленници или ако среща на съветниците по националната сигурност постигне споразумение на среща на лидерите..., не мога да се противопоставя. Трябва да подкрепим такова американско предложение. Да видим как ще се развият нещата“, допълни украинският президент.

Той заяви, че Украйна е подкрепила предложения, които биха оставили „контактната линия“ там, където беше, без на Украйна да се налага да отстъпва територията, която все още контролира в индустриалната област Донбас в Източна Украйна.

„За мен справедливият вариант е сегашното положение да се запази“, заяви Зеленски.

„Това е принципен въпрос. Какъвто и да е форматът, както и да подходим към този въпрос, за нас е важно украинските власти да запазят контрол над частта от Донбас, която контролираме в момента“, изтъкна той.

Зеленски заяви, че американското предложение за създаване на „свободна икономическа зона“ в Източна Украйна е въпрос, „който трябва да се реши от народа на Украйна“.

„Работим внимателно по всяка точна, по всяка стъпка, за да постигнем не смътно „разбирателство“ за разделянето на територия и ресурси, а споразумение за стабилен и траен мир и надеждни гаранции за сигурност“, каза украинският президент.

Зеленски заяви още, че Украйна и европейските ѝ съюзници трябва да продължат да подкрепят мирните преговори, ръководени от САЩ, формат, за който си струва „да се борим“, и допълни: „Ако той не проработи, всички ще помислим за други варианти“.

Зеленски отговори на въпрос относно изказване на френския президент Еманюел Макрон, като заяви, че Европа ще трябва да се ангажира отново с преки преговори с Русия, ако ръководените от САЩ усилия се провалят.

По-рано Зеленски заяви, че ще обсъди новите американски предложения за тристранни преговори с Умеров.

Украйна и Русия не са преговаряли на четири очи от юли, но подкрепяната от САЩ дипломация за прекратяване на войната в Украйна се засили през последните седмици.