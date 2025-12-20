Преговорите за мир в Украйна продължават в Маями

Специалният пратеник на руския президент Владимир Путин Кирил Дмитриев отива в Маями за среща с пратеника на американския президент Доналд Тръмп Стив Уиткоф и зет му Джаред Къшнър, съобщава Ройтерс, като се позовава на руски източник, пожелал анонимност.

Марко Рубио, висшият дипломат на Тръмп и съветник по националната сигурност, заяви, че може също да се присъедини към разговорите.

Срещата в Маями се провежда след разговори в Берлин с украински и европейски представители, проведени от Уиткоф и Къшнър по-рано тази седмица в опит да се постигне споразумение за прекратяване на войната на Русия в Украйна.

Украинският преговарящ Рустем Умеров също е в Маями. Според руския източник на информационната агенция е изключена среща между Дмитриев и украинските преговарящи. „Тристранни контакти с украинската страна не са планирани“, казва източникът пред Ройтерс.

Спорове за територии

Уиткоф и Къшнър работят с преговарящите от ЕС и Украйна по изменена версия на мирен план, чиито по-ранни проекти бяха критикувани като изфабрикувани от Москва. На 12 декември от Русия заявиха, че все още не са виждали последната версия на плана.

Помощникът по външната политика на Кремъл Юрий Ушаков коментира, че прекратяването на огъня в Украйна ще бъде възможно само след като силите на Киев се изтеглят от целия регион Донбас. Това предполага, че руската армия може да стои далеч от районите, които понастоящем се контролират от Украйна.

По-рано тази седмица американски, украински и европейски представители съобщиха за напредък по гаранциите за сигурност за Киев като част от преговорите за прекратяване на войната.

Доклади на американското разузнаване продължават да предупреждават, че руският президент Владимир Путин възнамерява да завземе цяла Украйна, според източници, запознати с разузнаването. Това противоречи на твърденията на някои американски представители, че Москва е готова за мир.

Путин не предложи компромис по време на годишната си пресконференция в Москва. Той настоява, че условията на Русия за прекратяване на войната не са се променили от юни 2024 г., когато той поиска Украйна да се откаже от амбицията си да се присъедини към НАТО и да изтегли изцяло армията си от четири области. Киев заявява, че няма да отстъпи земя, която силите на Москва не са успели да завземат през близо четири години война.

Мащабна ракетна атака по Одеса

Осем души са загинали и 27 са ранени в резултат на ракетна атака по пристанищната инфраструктурата в Одески район, съобщава председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в "Телеграм".

"Днес вечерта руснаците отново нанесоха масирана ракетна атака по пристанищната инфраструктурата в Одески район. В резултат на удара се запалиха товарни автомобили на паркинга", казва Кипер, цитиран от БТА.

Украинската информационна агенция Укринформ информира, като се позовава на данни на Генералния щаб на въоръжените сили на страната, че през изминалото денонощие са регистрирани 165 сблъсъка на украинските сили за отбрана с руската армия.

Руските сили са предприели 3 ракетни и 55 въздушни удара, като са използвали 150 управляеми бомби, 4 ракети и 4597 дрона камикадзе.

Русия е атакувала с дронове критична инфраструктура в Миколайвска област. В Херсонска област са пострадали 53 жилищни сгради, архитектурни паметници, църква и театър, като са ранени 8 души, от които 2 деца.

Украинските отбранителни сили съобщават, че са ударили руски военен кораб и сондажната платформа на петролното и газово находище "Филановски" в Каспийско море. Обектът принадлежи на „Лукойл“.

Украинската армия изчислява общите загуби на хора на руските сили от началото на войната до този момент на близо 1,2 млн. души.

Киев и Варшава обсъждат укрепването на украинските военновъздушни сили

Украинският президент Володимир Зеленски обсъди с полския премиер Доналд Туск укрепването на украинските военновъздушни сили и проекти в областта на отбраната, финансирани по линия на финаваансовия инструмент за превъоръжаване на ЕС "Действия за сигурността на Европа" (SAFE).

Това ще включва и съвместно производство на дронове, предава Укринформ, цитирана от БТА.

"Ние също така обсъдихме икономическото сътрудничество, съвместните инфраструктурни проекти, както и укрепването на бойната авиация на Украйна по линия на финансовия инструмент SAFE на ЕС, включително и съвместно производство на дронове и изтребители", посочва украинският президент в социалната платформа Facebook.

Двете страни са обсъдили и дипломатическите контакти със САЩ за постигане на траен мир, ролята на Европа в този процес, както и решението на Съвета на ЕС да предостави на Украйна финансова подкрепа в размер на 90 млр. евро за периода 2026–2027 г.

"Благодарен съм на министър-председателя и на Полша за твърдата им подкрепа за това решение", отбелязва Зеленски.