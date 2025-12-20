IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
САЩ предлагат нов формат за мирни преговори между Украйна и Русия

В разговорите ще участват американски и евентуално европейски представители, обяви украинският президент Володимир Зеленски

19:04 | 20.12.25 г. 2
Президентът на Украйна Володимир Зеленски. Снимка: Bloomberg LP
Президентът на Украйна Володимир Зеленски. Снимка: Bloomberg LP

САЩ са предложили възможен нов формат за мирни преговори между Украйна и Русия, в който да участват американски и евентуално европейски представители, обяви в събота украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

Зеленски казва, че Киев ще реши дали да приеме този формат, след като стане ясно дали резултатите от възобновените вчера разговори с американски преговарящи са положителни. Той добавя, че ще обсъди въпроса с ръководителя на украинската преговорна делегация Рустем Умеров, съобщава БТА.

Пред журналисти в Киев Зеленски не съобщава подробности какъв точно формат е предложила администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп.

"САЩ казаха, че ще проведат отделна среща с представители на Русия и предложиха следния формат, доколкото разбирам: Украйна, САЩ, Русия и, тъй като там има представители на Европа, вероятно и Европа", казва Зеленски.

Американски преговарящи се очаква да се срещнат днес с руски представители в Маями, щата Флорида.

В коментари след разговорите в Германия Тръмп намекна, че Украйна трябва да се откаже от територия, която в момента не е окупирана от Русия - искане, което Зеленски многократно е отхвърлял, пише Bloomberg.

Киев и неговите партньори „работят внимателно на всяка точка, на всяка стъпка от споразумението, така че да получим не представа за разделяне на територията и ресурсите, а споразумение за стабилен и траен мир и надеждни гаранции за сигурност", казва Зеленски. „За нас е важно да имаме справедлив мир", добавя той.

Украйна иска да знае какво ще направят партньорите ѝ, ако Русия я атакува отново след края на настоящата пълномащабна инвазия, която Кремъл нареди преди почти четири години, казва още Зеленски. Важно е „какъв ще бъде пакетът за възпиране, каква ще бъде украинската армия, какъв пакет от санкции ще бъде приложен“, подчертава украинският президент.

Последна актуализация: 19:04 | 20.12.25 г.
войната в Украйна
