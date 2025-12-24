Зеленски: Русия не може да окупира нашето единство

Президентът Володимир Зеленски поздрави украинците в навечерието на Коледа, като заяви, че Украйна отбелязва празника в труден момент. Въпреки всички страдания, причинени от Русия, тя не е в състояние да окупира това, което е най-важно – единството на Украйна, предаде Укринформ.

"Ние празнуваме Коледа в труден момент. За съжаление, не всички от нас са у дома тази вечер. За съжаление, не всички имат дом. И за съжаление, не всички са с нас тази вечер. Но въпреки всички страдания, които Русия е причинила, тя не е в състояние да окупира или бомбардира това, което е най-важно. А именно нашето украинско сърце, нашата вяра един в друг и нашето единство", заяви Зеленски.

И затова, отбеляза президентът, милиони украинци ще чакат първата звезда на небето тази вечер – в небето над Киев, в Закарпатието, в Одеса или Купянск, където и да се намират. "Украинците са заедно тази вечер – празнуват Коледа на една и съща дата, като едно голямо семейство", подчерта Зеленски.

Той отбеляза също, че мечтите на украинците са сходни в тези дни, пише БТА.

"Днес всички споделяме една мечта. И имаме едно желание – за всички нас. "Нека погине", може би си мисли всеки от нас. Но когато се обръщаме към Бога, разбира се, молим за нещо по-голямо. Молим за мир за Украйна. Борим се за него. И се молим за него. И го заслужаваме", каза президентът.

В обръщението си Зеленски също така каза, че в този момент украинците се молят за всички на фронта – да се върнат живи. За всички в плен – да се приберат у дома. За всички наши паднали герои, които защитиха Украйна с цената на живота си. За всички, които Русия е подложила на окупация и е принудила да бягат. За онези, които се борят, но не са загубили Украйна в себе си – и затова Украйна никога няма да ги загуби.

"Днес стоим рамо до рамо. Няма да се изгубим в мрака. Лично или в мислите си, ще си пожелаваме добро, ще се прегръщаме и ще се топлим един друг, ще се обаждаме на родителите си, ще целуваме децата си, ще прегръщаме близките си – и, разбира се, ще помним – ще помним всички наши хора", подчерта украинският президент.

Той пожела на всички украинци весел празник и мир.

Мнозинството руснаци очакват войната в Украйна да приключи през 2026 г., съобщи днес държавната социологическа агенция ВЦИОМ (Общоруски център за изследване на общественото мнение), което вероятно е знак, че Кремъл може би тества обществената реакция към евентуално мирно споразумение в момент, когато дипломатическите усилия за прекратяване на конфликта се засилват, предаде Ройтерс.

По време на представянето на резултатите от проучването в края на годината, заместник-директорът на ВЦИОМ Михаил Мамонов заяви, че 70% от 1600-те анкетирани считат 2026 г. ще бъде по-успешна година за Русия от настоящата, а за 55% тази надежда е свързана с възможното приключване на това, което Русия нарича "специална военна операция" в Украйна.

"Основната причина за оптимизъм е възможното приключване на специалната военна операция и постигането на поставените цели, в съответствие с националните интереси, очертани от президента“, заяви Мамонов по време на представянето, пише БТА.

В предишните си анкети в края на годината ВЦИОМ подчертаваше консолидацията на руското общество около президента Владимир Путин и военните му цели в Украйна, но не даваше данни за дела на населението, което очаква края на войната, отбелязва Ройтерс.