Русия е нанесла над 2000 въздушни удара срещу Украйна в седмицата на Нова година

Русия нанесе над 2000 въздушни удара срещу Украйна в седмицата на Нова година, заяви днес президентът Володимир Зеленски, цитиран от ДПА. Той призова съюзниците на страната му да увеличат подкрепата си.

"Постоянството и надеждността на помощта за Украйна са това, което наистина може да подтикне Москва към дипломация. Разчитаме и на бъдеща подкрепа в областта на отбраната", написа Зеленски в "Телеграм".

През изминалата седмица Русия е атакувала Украйна с над 1070 планиращи бомби, около 1000 дрона и шест ракети, посочи украинският президент.

Той припомни и за атаката срещу източния град Харков от 2 януари, при която по последни данни са убити най-малко петима души, а ранените са над 30.

Зеленски днес коментира и продължаващите международни преговори и отново изрази надежда, че ще бъде договорен справедлив и траен мир. Украйна разчита на бъдещи гаранции за сигурност от САЩ, Европа и от партньорите си от т.нар. Коалиция на желаещите, посочи украинският лидер.

Съветници по националната сигурност на държави членки на Евросъюза и Канада, както и представители на и ЕС и НАТО вчера се срещнаха в Киев, за да продължат дискусиите по въпроса за гаранциите за сигурност. Представители на западните страни, подкрепящи мирния процес, ще се срещнат във вторник в Париж, за да обсъдят резултатите от последните консултации.

Украинският президент призовава за твърди мерки за сигурност от САЩ и европейските страни. Зеленски вчера заяви, че това "при всички положения" означава разполагането на френски и британски военнослужещи в Украйна.

Руските сили атакуваха тази нощ населени места в Чугуевски и Купянски район на Харковска област, съобщи Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна в изявление в "Телеграм", цитирана от Укринформ.

"В село Мартовое, в Печенежска община, се запалиха къща и беседка с обща площ над 200 кв. м. Трима души са ранени", се казва в изявлението.

В село Калугина-Башкировка, в Чугуевски район, са се запалили два гаража и две коли. В село Жуков Яр, във Великобурлукска община, е изгоряла жилищна сграда с площ от 150 кв. м.

През последното денонощие украинските сили за противовъздушна отбрана са свалили 39 от общо 52 дрона, с които Русия е атакувала Украйна, предаде Укринформ, като се позова на съобщение на украинската ПВО в "Телеграм".

От 19:00 ч. на 3 януари врагът атакува с 52 ударни дрона тип "Шахед" и "Гербер", както и други видове дронове, изпратени от посоките Курск, Орел, Брянск в Русия и Донецк във временно окупираната територия на Украйна. Около 40 от тях бяха дронове "Шахед". Въздушната атака бе отблъсната от авиацията, ракетните части земя-въздух, частите за електронна война и дронове, както и мобилните огневи групи на украинските отбранителни сили, се казва в съобщението на украинската ПВО.

Междувременно един човек загина и още двама души бяха ранени в руската гранична Белгородска област, след като украински дрон удари кола, съобщиха днес местните власти, малко преди началото на мирните преговори за прекратяване на почти 4-годишната война в Париж тази седмица, предаде Асошиейтед прес.

Агенцията цитира изявление на губернатора на областта Вячеслав Гладков. По думите му сред ранените има и малко дете.

(БТА)