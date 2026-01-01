Зеленски: Мирно споразумение е 90% готово, останалите 10% ще решат съдбата на Украйна

Мирно споразумение за край на водената от Русия война в Украйна е 90% готово, обяви украинският президент Володимир Зеленски в новогодишното си видеообръщение към нацията, излъчено точно преди полунощ, предадоха Ройтерс и Франс прес, цитирани от БТА.

Той отбеляза, че резултатът от седмици на дипломация, в която водещи са били САЩ - включително неговите разговори през изминалия уикенд с американския президент Доналд Тръмп във Флорида - е мирно споразумение, което е в почти завършен вид.

"Мирно споразумение е 90% готово. Остават 10%. Тези 10% съдържат всичко, това са 10-те процента, които ще решат съдбата на мира, съдбата на Украйна и Европа и как хората ще живеят", посочи държавният глава.

Киев иска картата да бъде замразена според настоящите фронтови линии и отхвърли руските искания за пълно изтегляне на украинските сили от района на Донбас, акцентира Ройтерс.

"Някой вярва ли им още? За жалост - да", заяви той от кабинета си, седнал пред коледната елха. "Защото твърде често истината се избягва и се нарича дипломация това, което всъщност са "лъжи", предрешени в делови костюми", обърна внимание Зеленски.

Той добави, че няма да подпише "уязвимо" споразумение, което само ще удължи войната.

"Ще сложа подписа си под стабилно споразумение. И точно за това сега става въпрос във всяка една среща, във всеки телефонен разговор, във всяко решение", отбеляза украинският президент.

Среднощна атака срещу Одеса

Украинският град Одеса бе подложен в новогодишната нощ на руски атаки с дронове на няколко вълни от акваторията на Черно море, съобщи началникът на Одеската градска военна администрация Сергей Лисак в канала си в приложението "Телеграм".

По негова информация са отчетени падания в града на отломки от поразени безпилотни летателни апарати, в резултат на което са избухнали пожари в обекти на градската инфраструктура.

Щети са нанесени на жилищни блокове. Всички пожари са били потушени навреме от аварийните екипи, се уточнява в публикацията на Лисак.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна.

В самия град Одеса живеят 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

По данни на Генералния щаб на украинските въоръжени сили съобщи Русия е нанесла три ракетни удара и 58 въздушни удара, като е използвала три ракети и е хвърлила 165 управляеми въздушни бомби. Руските сили са извършили и 3495 артилерийски удара, включително 62 от многостволни ракетни системи, и са провели 5791 удара с камикадзе дронове.