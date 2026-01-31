Расте броят на „призрачните“ кухни във Великобритания

Един на всеки седем бизнеса, предлагащи храни в големи платформи за доставка по домовете, включително Deliveroo и Just Eat, представлява т.нар. „призрачна кухня“, показва проучване, цитирано от Guardian.

Констатациите, които хвърлят светлина върху мащаба на тази индустрия, установяват, че 15% от всички онлайн търговци на храни в Англия представляват „призрачни кухни“. Този термин се отнася до бизнеси, които предлагат хранителни продукти за доставка по домовете, без витрина, насочена към клиента.

Въпреки бързия растеж, досега тези фирми нямаха ясно и последователно определение, което създаваше предизвикателства за регулаторните органи, местните власти, служителите от агенцията по безопасност на храните, заинтересованите страни в индустрията и потребителите.

„Хората заслужават по-голяма прозрачност относно храната, която поръчват онлайн, и тези бизнеси трябва да отговарят на съответните регулаторни стандарти“, смята д-р Луси Нийлд, съавтор на анализа, който работи в Университета в Шефилд.

Проучването, поръчано от Националния институт за изследване на здравето и грижите, събира множество университетски екипи, за да създаде първата общоиндустриална рамка за дефиниране и идентифициране на „призрачните кухни“.

Учените са работили с академици, специалисти в областта на общественото здравеопазване, местни власти, национални органи, работници в индустрията и потребители, за да гарантират, че определението отразява начина, по който функционират предприятията.

Окончателната формулировка е: „Технологично оборудвана търговска кухня, работеща предимно за доставка, за изпълнение на дистанционни, по заявка, онлайн поръчки на храна от потребители за незабавна консумация“.

Академичните анализи са изследвали и мащаба на тези заведения в големите приложения за доставка по домовете.

Използвайки методи за извличане на данни от платформи като Uber Eats и Deliveroo, те идентифицират клъстери от хранителни марки, работещи от един и същ пощенски код, ключов индикатор за центрове, предлагащи само доставка.

Проучването също така сравнява местоположения, използвайки инструменти като Google Maps, което подчертава колко трудно може да бъде да се забележат тези бизнеси от потребителите и регулаторните органи.

Въпреки че този тип кухни предлагат търговски предимства, включително по-ниски оперативни разходи и гъвкаво местоположение, изследването подчертава потенциалните последици за общественото здраве.

За разлика от традиционните заведения за хранене, които могат да бъдат регулирани от местните власти чрез политиката за пространствено планиране, „призрачните“ кухни са далеч по-малко видими. Зоните за управление около училищата, които са предназначени да ограничат гъстотата на заведенията за бързо хранене и да подкрепят по-здравословна хранителна среда, не се отнасят за тези кухни.

Учените също така изразяват опасения относно безопасността на храните и прозрачността, особено за клиенти с алергии или хранителни чувствителност. Тъй като множество предприятия могат да работят от едно и също кухненско пространство, потребителите може да не са винаги наясно със споделените среди за приготвяне или потенциалното кръстосано замърсяване с алергени.

Проучване от 2023 г. установява, че 40% от участниците са купували храна за вкъщи поне веднъж седмично, обикновено чрез приложения за доставка.

Осведомеността за „призрачните“ кухни остава ниска, като само една четвърт от анкетираните са чували за тях и едва 9% съзнателно използват такава.

Новото определение за целия отрасъл има за цел да накара центровете за доставки да заложат на по-строго планиране и надзор от страна на общественото здравеопазване с по-ясна регулация, процеси на инспекция и разбиране от страна на потребителите.