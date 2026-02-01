Мъск: Стъпките за спиране на Русия да използва Starlink изглежда дават резултат

Илон Мъск съобщи в неделя, че стъпките, които SpaceX е предпрела, за да спре „неразрешеното“ използване на Starlink от Русия, изглежда са дали резултат, предава Ройтерс.

„Изглежда, че стъпките, които предприехме, за да спрем неразрешеното използване на Starlink от Русия, дават резултати. Уведомете ни, ако трябва да се направи още нещо“, заяви главният изпълнителен директор на SpaceX в социалната мрежа Х.

Украинският министър на отбраната Михайло Федоров заяви в четвъртък, че Украйна работи със SpaceX да спре Русия да насочва дронове, използвайки интернет системата на Starlink, след като Киев съобщи, че го е открил в дронове с голям обсег, използвани в руски атаки.

„Западните технологии трябва да продължат да подпомагат демократичния свят и да защитават цивилните, а не да се използват за тероризъм и унищожаване на мирни градове“, заяви Федоров в Х.

Въпреки различията на Мъск с украинските представители поради възгледите му за войната с Русия, украинската армия все още разчита на десетки хиляди сателити на Starlink за комуникация на бойното поле и за пилотиране на някои мисии с дронове.

Starlink разшири геополитическото влияние на Мъск. През 2022 г. той установи контрол върху това как и къде се използва Starlink от украинските войски, които воюват срещу руските сили.