Руското пристанище Уст Луга понесе нови щети при украински атаки с дронове

Руското пристанище Уст Луга е понесло нови щети при украинска атака с дронове, след като Киев засили ударите срещу руска инфраструктура за износ на претрол, предава Bloomberg.

Ленинградска област беше подложена на нова украинска атака с дронове през нощта, съобщи губернаторът Александър Дрозденко в публикация в Телеграм рано в неделя. Противовъздушната отбрана е свалила 31 дрона до момента, а службите за спешна помощ работят, за да потушат пожар на пристанище Уст Луга, допълни той.

В Ленинградска област на крайбрежието на Балтийско море се намират големи руски износни центрове и тя беше подложена на многократни украински атаки през последната седмица.

Товарите на Уст Луга са спрени от сряда, след като пристанището понесе значителни щети, което застраши износа на руски петрол. Друго пристанище в областта, Приморск, също понесе щети. Малко преди последните украински атаки Приморск и Уст-Луга обработваха около 45%, или 1,72 млн. барела дневно, от износа на руски суров петрол по море, сочат данни за доставките, събрани от Bloomberg.

Щетите на двете пристанища заплашват да ограничат потенциалната подкрепа за приходите на Русия от износ на петрол от повишенията на цените, породени от войната в Иран. Скокът даде възможност на президента Владимир Путин да покрие част от нарастващия бюджетен дефицит на страната със забавянето на икономиката.

Русия и Украйна се обстрелват взаимно всеки ден с дронове и понякога с ракети във войната, която навлезе в петата си година. Украинските атаки са насочени към намаляване на печалбите на Русия, използвани за продължаване на войната, като често поразяват петролна, енергийна и друга промишлена инфраструктура.

Русия често нанася удари срещу цивилна инфраструктура и индустриални обекти. Тази нощ осем души са били ранени при руска атака с дронове в украинската Миколаевска област, съобщиха властите в региона.

Украинският президент Володимир Зеленски, който е на посещение в Близкия изток, го използва, за да сключи дългосрочни споразумения за сътрудничество във военната област и за осигуряване на доставки на гориво.

Украйна подписа десет споразумения за отбрана със Саудитска Арабия и Катар и планира да официализира сходно споразумение с Обединените арабски емирства, съобщи Зеленски пред репортери от Катар в събота. Споразуменията са на стойност „милиарди“ долари, допълни той, без да разкрива повече подробности.

Украйна се стреми да извлече ползи от споделянето на експертиза и технологии за борба с дроновете със страните от Персийския залив, които са подложени на атаки с дронове от Иран, но Киев иска също да си осигури доставки на гориво, за да се предпази от ограниченията на доставките в света.

Зеленски съобщи, че е подписал споразумение за доставки на дизел за повече от една година в петък, когато посети Саудитска Арабия и ОАЕ. Той не разкри повече подробности. „Нуждаем се от дългосрочни споразумения със страни, разполагащи с енергоносители“, каза Зеленски.

Той съобщи, че само 40% от капацитета на петролното пристанище Уст Луга са непокътнати след ударите на Украйна. „Русия трябва да спре да нанася удари срещу нашата енергия, в този случай няма да предприемем ответни удари“, допълни Зеленски.

Тъй като войната срещу Иран поглъща все повече военни ресурси на САЩ и вниманието на президента Доналд Тръмп, има опасения, че военните доставки, предназначени за Украйна, може да бъдат отклонени за Близкия изток.

Зеленски заяви, че не вижда признаци САЩ да пренасочват обещана помощ от Украйна и изрази надежда, че това няма да се случи в бъдеще с проточването на войната в Иран.

Украйна, която се бори срещу нашествието на Русия от 2022 г., не възнамерява да се въвлича пряко в конфликта в Близкия изток между Иран, от една страна, и САЩ и Израел ,от друга, каза Зеленски. „Не обсъждаме участие на наши войски в друга война. Собствената ни война ни е достатъчна“, изтъкна той.

Зеленски посети Близкия изток на фона на несигурност относно заема за 90 млрд. евро от Европейския съюз, който е блокиран от ветото на Унгария и може да застраши финансите на Украйна, включително способността ѝ да купува оръжия.

Засилването на връзките с Близкия изток не може да се смята за заместител на заема от ЕС, заяви Зеленски. Украйна разчита на заема, включително на изплащането на 45 млрд. евро, което очаква тази година, за да покрие неотложните си бюджетни нужди и покупки във военната област.

„Европа трябва да бъде по-силна от който и да е отделен лидер с антиевропейски възгледи“, заяви Зеленски.