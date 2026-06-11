Матеуш Дадей: Фирмените фалити в ЦИЕ и България ще настъпват плавно

Фирмените фалити ще настъпват плавно. Тази прогноза направи регионалният икономист на Coface за Централна и Източна Европa Матеуш Дадей в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

Според него няколко са факторите, които предизвикателства пред бизнеса. Той подчерта, че регионът на ЦИЕ е силно уязвим, тъй като енергийните разходи съставляват голям дял от бюджетите

Що се отнася до енергийния натиск, икономистът обясни, че регионът започна края на отоплителния сезон с по-малки резерви от газ, като проблемът е, че за да се попълнят, трябва да се купува повече газ от миналата година, и то на по-високи цени. Той посочи, че това ще се предаде на цените на електричеството. Природният газ е преходен източник на ток, който компенсира по-скъпите възобновяеми източници.

Друго предизвакателство ще е повишаването на лихвите от Европейската централна банка, което ще засегне директно корпоративния сектор и ще намали разполагаемите доходи на домакинствата заради по-скъпите ипотеки. „ЕЦБ се опитва да е проактивна сега, като евентуално вдигне лихвите, и това се отрази на фирмите, но и на домакинствата, които ще харчат все повече за ипотеки“, отбеляза Дадей. Той смята, че лихвите остават исторически умерени, „но е трудно да се каже какво ще ни донесе бъдещето“.

Той изброи и последствията от верижно прехвърляне на разходи. Шоковете от геополитическите кризи (като тази в Близкия изток и Ормузкия проток) първо вдигат цените в транспорта, а след това се прехвърлят върху всички останали стоки.

Икономистът напомни, че секторите, които бяха повлияни от кризата в Залива, започнаха да възстановяват маржовете си, след като през 2024 и 2025 г. те бяха свивани от ръста в номиналните заплати.

Той изтъкна, че цените на всякакви петрохимикали, които се използват в много вериги за доставки, обаче ще продължат да свиват маржовете.

„Ние анализираме доколко една индустрия е засегната от прехвърлянето на разходите от други сектори, което усилва шоковете“, очерта влиянието върху бизнеса икономистът от Coface. За пример той даде транспорта, където се очаква, че първо там ще се вдигат цените, а после увеличението ще засегне и другите сектори.

„Химическият сектор пък е ударен двойно – както по линия на транспорта, така и защото купува много петрохимикали и деривати. Земеделското стопанство също е ударено двойно – заради транспорта и цените на торовете. В същото време в много страни има дефлация на храните, което вреди на сектора“, добави Матеуш Дадей.

Икономистът подчерта, че инфлацията в Централна и Източна Европа вече е висока, и напомни, че „България знае това много добре със своите 7%%.

По думите му българските компании все още имат някакви ликвидни буфери, които се намаляват полека, така че фалитите ще настъпват със забавено действие. „Така че със сигурност няма да видим фалити веднага, а може би постепенно.“

Как ще повлияе на компаниите повишение на лихвите на ЕЦБ? По какъв начин се отразяват на бизнеса инфлацията и политическите ограничения в ЦИЕ?

Целия разговор вижте във видео материала на Bloomberg TV Bulgaria.

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