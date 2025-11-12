65 търговеца са първите санкционирани за необосновано покачване на цените

Към момента са констатирани 65 случая на необосновано повишаване на цените и вече тече процесът по санкциониране, съобщиха от правителствения пресцентър.

Проверяват се повече от 250 търговеца в цялата страна, след като приключи периодът на адаптация към Закона за въвеждане на еврото, при който институциите правеха единствено предписания.

Ефективните проверки са вече в ход и започва налагането на санкции при необосновано покачване на цените, стана ясно на свиканото от министър-председателя Росен Желязков заседание на Механизма за еврото.

Във фокуса на проверяващите са стоките от първа необходимост, като се изисква пълна информация за причините при констатирано увеличение на цените. Премиерът акцентира върху спазването на разпоредбите на Закона за въвеждане на еврото и разпореди допълнително засилване на проверките.

В рамките на Механизма за еврото Националната агенция за приходите ще докладва за наложени санкции, след като бъдат обобщени всички данни. Комисията за защита на потребителите също следи движението на цените и обработва информацията, която предоставят търговците за платформата „Колко струва“ (Kolkostruva.bg).

По време на заседанието на министрите беше докладван и ходът на комуникационната кампания за еврото, посочиха от пресслужбата на Министерския съвет.

Вече са проведени над 420 конференции и информационни събития с местни власти, гражданите, бизнеса и уязвими групи на територията на цялата страна – в областни центрове и по-малки населени места. Голяма част от министерствата организираха и участваха в тематични конференции и събития за ефектите от въвеждането на еврото за съответните заинтересовани страни по ресори, като техният брой е близо 90.

Отчетена е позитивна тенденция на обществените нагласи относно приемането на единната европейска валута в резултат на цялостния подход на правителството. С повишаването на информираността нараства делът на българските граждани, подкрепящи изцяло въвеждането на еврото, което е ясен знак за посоката и за нагласите в обществото, констатират в правителството.