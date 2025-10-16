IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
КЗК глоби 70 търговци с общо над 2 млн. лв. заради липса на данни за цените им

Размерът на всяка глоба е 30 хил. лева – над предвидения в закона минимум от 10 хил. лв., но под максимума от 100 хил. лв.

14:23 | 16.10.25 г.
Снимка: Димитър Кьосемарлиев/ Investor Media Group
Снимка: Димитър Кьосемарлиев/ Investor Media Group

Комисията за защита на потребителите налага санкции на 70 търговци, които не са изпълнили задължението си по Закона за въвеждане на еврото да публикуват на своите интернет страници цените на стоките или да ги предоставят на КЗП чрез портала „Колко струва“, съобщи държавната комисия.

Размерът на всяка една от санкциите е 30 хил. лева – над предвидения в закона минимум от 10 хил. лв., но под максимума от 100 хил. лв., като е съобразена тежестта на нарушенията и общественият интерес. Това значи, че общата сума на глобата възлиза на 2,1 млн. лева.

От Комисията напомнят, че след изтичането на преходния период на 8 октомври, когато КЗП отправяше само предупреждения, бяха извършени масови проверки на търговци на 9 октомври, а резултатите показаха, че 70 от от тях не предоставят изискуемата информация.

Към настоящия момент, след предприетите действия от КЗП, 30 от тези 70 търговци вече предоставят изискуемата информация, което не отменя санкционирането им за периода, в който не са подавали данни за цените.

Комисията е категорична, че задължението за ежедневното подаване на данни за цените е в сила от 11 август, и напомня, че проверки продължават, а санкциите ще се прилагат последователно.

Целта на наложените мерки е да има прозрачност на пазара и защита на правото на потребителите да бъдат информирани за актуалните цени на стоките.

КЗП призовава всички търговци, които все още не са изпълнили законовите си задължения, незабавно да предприемат действия за предоставяне на информацията, тъй като неизпълнението подлежи на строги санкции.

Последна актуализация: 16:11 | 16.10.25 г.
