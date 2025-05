Виктория Миткова: Ключът към успех е в постоянните усилия

Виктория Миткова

Виктория Миткова е изпълнителен директор на Investor Media Group, която включва телевизиите Bulgaria ON AIR, Bloomberg TV Bulgaria, над 20 онлайн платформи, сред които Investor.bg, Dnes.bg, Imoti.net, Puls.bg, Az-jenata.bg и други, радио Bulgaria ON AIR, радио Антена, бордовите списания Bulgaria ON AIR, Go ON AIR, Investor Digest и списание по световния лиценз на Bloomberg – Bloomberg Businessweek Bg.

Член е на УС на Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори, както и на Настоятелството на Висшето училище по застраховане и финанси. Управител е на рекламна агенция Brand New Ideas.